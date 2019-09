Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a salutat eliberarea unor ucraineni in cadrul schimbului de prizonieri cu Rusia, printre care si cei 24 de marinari capturati anul trecut in Stramtoarea Kerci, si a indemnat partile 'sa profite de acest impuls', transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește…

- Rusia si Ucraina au efectuat sambata un schimb istoric de prizonieri, implicand in total 70 de persoane, printre care cineastul Oleg Sentov si cei 24 de marinari ucraineni retinuti de rusi in noiembrie anul trecut in Stramtoarea Kerci.

- Rusia si Ucraina efectuau sambata un schimb istoric de prizonieri, implicand in total 70 de persoane, printre care cineastul Oleg Sentov si cei 24 de marinari ucraineni retinuti de rusi in noiembrie anul trecut in Stramtoarea Kerci.

- "Creed ca UE trebuie sa fie interesata de aceasta regiune", a declarat seful diplomatiei germane, Heiko Maas, la Helsinki, cu ocazia unor discutii cu omologii sai din UE si din Balcanii de Vest. El a adaugat ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pentru a impiedica extinderea influentei altor…

- Readmiterea Federatiei Ruse in grupul celor mai industrializate tari ale lumii depinde de progresul ce va fi inregistrat in negocierile cu privire la Ucraina, a declarat o sursa diplomatica franceza, intrebata cu privire la afirmatia

- Franta a cazut de acord pentru a o sustine pe Laura Codruta Kovesi la functia de procuror sef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marti seara Financial Times. Decizia Frantei de a o sustine pe Laura Codruta Kovesi vine dupa ce Emmanuel Macron a iesit triumfator de la negocierile…

- Sefii diplomatiilor Uniunii Europene, Frantei, Germaniei si Marii Britanii s-au declarat marti seara "extrem de ingrijorati" si au facut apel la Teheran "sa revina asupra deciziei" de a depasi limita impusa rezervelor sale de uraniu slab imbogatit prin acordul din 2015 privind programul sau nuclear,…

- Acest nou ajutor, care ridica la un total de 1,5 miliarde de dolari asistenta militara a SUA pentru Ucraina din 2014 pana in prezent, va permite furnizarea de armamente si radare catre armata ucraineana, a precizat Pentagonul intr-un comunicat.Potrivit EFE, printre materialele pe care le…