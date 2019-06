Uniunea Europeana a salutat marti decizia autoritatilor ruse de a abandona urmarirea penala impotriva jurnalistului de investigatii Ivan Golunov, dar si-a exprimat regretul fata de obstructionarile libertatii presei in Rusia, a anuntat un purtator de cuvant al diplomatiei europene, citat de AFP. Decizia de se renunta la acuzatii este o "solutie pozitiva", dar "detentia sa si arestul la domiciliu nu au facut decat sa agraveze o tendinta deja ingrijoratoare in ceea ce priveste libertatea presei in Federatia Rusa", a declarat purtatorul de cuvant. Uniunea Europeana asteapta o "ancheta aprofundata"…