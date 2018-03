Uniunea Europeană revizuieşte măsurile pentru protecţia refugiaţilor ''Avem nevoie de abordari curajoase'', a spus Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, de extrema-dreapta), intr-o conferinta de presa. El a estimat ca actuala lege austriaca privind azilul nu mai raspunde realitatii unei lumi globalizate. Oficialul austriac a anuntat ca, in a doua jumatate a acestui an, atunci cand Austria va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, va incerca sa construiasca o alianta a tarilor care impartasesc aceeasi pozitie privind azilul. El nu a oferit insa detalii despre modul in care doreste sa fie reformata protectia refugiatilor in Europa. Anterior,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Atacul cu arma alba comis duminica noaptea asupra unui soldat care asigura paza resedintei ambasadorului Iranului la Viena ar putea avea motivatii politice si religioase, a declarat marti o reprezentanta a Ministerului de Interne austriac, citat de dpa. ''In mod clar autorul avea…

- Austria comemoreaza integrarea sa in Germania national-socialista printr-o ceremonie, luni, in piata din Viena unde dictatorul Adolf Hitler a declarat asa-numitul "Anschluss" in urma cu 80 de ani, relateaza dpa. Presedintele Alexander Van der Bellen si cancelarul Sebastian Kurz urmeaza sa faca declaratii…

- Austria isi propune sa foloseasca presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua la 1 iulie, pentru a indeparta atentia blocului comunitar de la relocarea de refugiati in interiorul UE si a o indrepta spre securizarea frontierelor si prevenirea altor valuri de sosiri,…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Drumul parcurs de România de la unirea cu Basarabia pâna la preluarea puterii de catre comuniști Unirea Basarabiei cu România, momentul în care tara a început sa piarda teritorii, abdicarea Regelui Mihai I sau venirea la putere a lui Nicolae Ceausescu.…

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO), a acuzat gruparea de extrema stanga Linkswende de calomnie, dupa publicarea unui videoclip, inainte de alegerile de anul trecut, in care mai multe persoane isi justifica decizia de a spune "Fuck Strache" si…

- De la Marea Baltica si pana la Marea Mediterana, Europa a ramas afectata marti de un val de frig glacial venit din Siberia, care a facut cel putin 23 de victime intr-un interval de patru zile, informeaza AFP. Acest val de frig, supranumit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul siberian" in Olanda,…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP. ”Este foarte nepotrivit ca responsabili ONU sa acuze…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles. Germania s-a oferit sa…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz (foto) se opune unei cresteri a contributiilor statelor membre ale Uniunii Europene la bugetul comunitar dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar si pledeaza pentru taieri bugetare ale anumitor programe, in special ale finantarilor catre state din estul Europei,…

- Consumul de energie primara al Romaniei a scazut cu o treime in perioada 1996-2016, arata datele Eurostat, citate de catre Cursdeguvernare.ro . Scaderea masiva vine ca urmare a inchiderii industriei grele. Consumul brut de energie include atat energia electrica, cat și energia termica sau transporturile…

- Martin Schulz va deveni ministrul de Externe și demisioneaza de la șefia SPD dupa ce formațiunea politica pe care o conduce și conservatorii Angelei Merkle au ajuns la un acord și au fosrmat o coaliție care va conduce Germania pentru urmatorii patru ani. Martin Schulz, liderul social-democraților germani…

- Vesti bune pentru romanii care calatoresc cu trenul pe ruta Oradea – Cluj Napoca. Vor ajunge mai repede la destinatia dorita. Asta pentru ca ungurii ne imboldesc sa modernizam mai repede calea ferata pe aceasta ruta. Potrivit Mediafax, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, se opune unei cresteri a contributiilor statelor membre ale Uniunii Europene la bugetul comunitar dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar si pledeaza pentru taieri bugetare ale anumitor programe, in special ale finantarilor catre state din estul Europei.…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Autoritatile austriece vor dizolva o societate pangermanista la conducerea careia se afla si un cadru al partidului de extrema-dreapta FPOe la putere, dupa dezvaluirile prezentei unei carti de cântece naziste la una dintre filialele ei locale, a anuntat miercuri cancelarul conservator Sebastian…

- Migratia reprezinta cea mai mare amenintare pentru viitorul Europei, care ar trebui protejat, a declarat marti, la Viena, premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza MTI. 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le…

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Vineri, 2 februarie 2018, de la ora 19.00, la Sala Radio, Orchestra Naționala Radio propune un repertoriu rar intalnit pe scenele noastre de concert, sub bagheta dirijorului Julien Salemkour. Seara va debuta cu Noapte transfigurata, op. 4, de A. Schonberg, o lucrare considerata la granița intre armonia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern. Votul favorabil a fost obținut cu o majoritate la limita, potrivit Bloomberg. Anterior, liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul…

- Violenta furtuna "Friederike" s-a soldat cu noua morti in Europa de Nord dintre care sase in Germania, unde traficul feroviar a fost in intregime intrerupt joi, relateaza AFP. Operatorul feroviar Deutsche Bahn "suspenda tot traficul pe liniile mari", a declarat unul dintre purtatorii sai…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- Creștere economica spectaculoasa pentru Germania in 2017. Cea mai mare economie a Europei a depașit ezultatele foarte bune din 2016, in ciuda faptului ca a fost redus numarul de zile lucratoare, scrie DW. Cea mai mare economie din Europa a crescut cu 2,2% in 2017, a informat Biroul Federal de Statistica…

- 1% din Anglia, 3% din Germania și 6% din Franța! Atat valoreaza drepturile TV din Liga 1 comparativ cu cele mai scumpe 5 campioante din Europa. Prapastia financiara dintre fotbalul de la noi si cel din marile campionate e din ce in ce mai adanca. Si totul pleaca de la cel mai important capitol: cel…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

- Daca ați crezut ca ați scapat de plata unei taxe auto nu va grabiți sa va bucurați. Autoritațile pun deja la punct o noua asemenea taxa, dar care va funcționa asemenea unui impozit. Timbrul de mediu a fost eliminat, iar aceasta a deschis ușile unor importuri masive de autoturisme din vestul…

- Aproape fiecare dintre noi avem un glob preferat, cu care împodobim pomul de Craciun, cel mai frumos ritual al Sarbatorilor de Iarna. Unul dintre cele mai asteptate momente din cadrul Sarbatorilor de Iarna a fost împodobirea bradului de Craciun. Din acest punct de vedere,…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…

- Ce este proiectul „Fara Risipa”? Mai multi tineri cu suflet din Aiud, Alba au gasit o metoda ca sa previna risipa si sa-i ajute pe sarmani. Astfel, echipa “Fara risipa” din cadrul “Societatii pentru Consum Responsabil”, au inceput sa adune legumele si fructele care nu se vand si le ofera oamenilor nevoiasi.…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- In programul noului guvern austriac al carui premier este Sebastian Kurz, in varsta de 31 de ani, se regaseste un angajament al Vienei privind aderarea Turciei la Uniunea Europeana: Viena nu va permite acest lucru. De asemenea, in program se precizeaza ca vor fi cautati aliati pentru ca negocierile…

- Memorialul dedicat celor 10.000 de evrei din Viena care au fost ucisi in tabara de concentrare Trostinet de langa Minsk reprezinta 'angajamentul clar fata de responsabilitatea si complicitatea istorica a Austriei' la Holocaust, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz.Liderul conservator…

- Noul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Moravetsky, a declarat ca gazoductul care leaga Rusia de Germania, „Nord Stream-2“, amenința securitatea Europei Centrale, scrie paginaderusia.ro Conducta de gaz Nord Stream-2 va fi cea de-a doua care va transporta gazul rusesc direct în…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…