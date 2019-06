„Uniunea Europeana a luat act de deciziile luate ieri de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv de formarea unei coalitii de guvernare", se arata in comunicatul publicat de UE. UE informeaza ca este pregatita sa lucreze cu „guvernul legitim" de la Chisinau si ca „respectarea statului de drept si a democratiei raman stalpii" relatiei dintre blocul european si Republica Moldova. „Avand in vedere evenimentele c (...)