Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este favorabila amanarii scurt timp a iesirii Marii Britanii, a declarat miercuri dupa-amiaza Donald Tusk, presedintele Consiliului European, conditionand decizia de un vot favorabil pe tema Acordului Brexit in Parlamentul britanic."In contextul consultarilor pe care le-am…

- Premierul Dancila incepe o vizita de doua zile la Bruxelles În deschiderea ședinței de guvern de astazi, premierul Viorica Dancila a anunțat ca începe o vizita de doua zile la Bruxelles, unde se va întâlni cu mai mulți lideri europeni. Premierul Viorica Dancila va co-prezida…

- Britanicii au decis ca nu mai vor sa fie membri ai Uniunii Europene. Doi ani și noua luni mai târziu lucrurile sunt la fel. Și nu prea. 24 iunie 2016, 3:00 dimineața. Fusesem chemata în redacție pentru ca trebuia sa începem ziua cu o ediție speciala la ora 6 despre rezultatele…

- Donald Tusk a postat pe conturile sale de Instagram și Facebook scrisoarea unei fetițe de șase ani din Marea Britanie, în care aceasta îi transmite președintelui Consiliului European rugamintea de a ramâne prieteni, în pofida faptului ca țara sa va parasi UE. ”Știu ca ieșim…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare in cazul in care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se incheie inainte de scrutinul programat sa se desfasoare in perioada 23-26 mai, potrivit Mediafax.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a exprimat "regret" ca Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor si a cerut Marii Britanii sa clarifice urgent intentiile privind procedura Brexit, in timp ce Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a sugerat anularea retragerii."Am…

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…