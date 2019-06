Uniunea Europeană prelungeşte oficial sancţiunile economice împotriva Rusiei Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru a protesta impotriva rolului Moscovei in conflictul din estul Ucrainei si in Crimeea, dupa o decizie in acest sens a liderilor UE de saptamana trecuta, relateaza dpa.



Sanctiunile au fost adoptate initial in iulie 2014, in replica la anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea si la sprijinul sau pentru separatistii prorusi din estul Ucrainei.



UE a legat relaxarea sanctiunilor de progrese in implementarea acordului de pace de la Minsk, care prevede o incetare neconditionata…

Sursa articol: agerpres.ro

