Uniunea Europeană, pregătită să colaboreze cu Guvernul legitim din Republica Moldova Uniunea Europeana a luat act de deciziile luate sambata de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv de formarea coaliției guvernamentale, se arata intr-o nota emisa de Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, și de Comisarul european pentru Politica de Extindere și Vecinatate, Johannes Hahn. Redam integral declarația inalților oficiali europeni „Uniunea Europeana a luat act in cheie pozitiva de deciziile luate dieri de catre Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv de formarea coaliției guvernamentale.Uniunea Europeana este pregatita sa colaboreze… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

