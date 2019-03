Uniunea Europeană, neputincioasă n față amenințărilor de amestec străin Comisia de la Bruxelles este conștienta: amenințarea privind un amestec sau manipulari ale alegerilor europene “este mai ridicata ca oricând&", explica un expert în securitate din UE. Problema e ca daca mijloacele de opunere exista, sunt destul de limitate și se bazeaza înainte de orice pe bunavoința platformelor – Facebook, Google și altele – și pe angajamentele statelor membre, potrivit Le Parisien, citat de Rador.



