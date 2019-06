Uniunea Europeană, LOVITURĂ pentru pensiile din România! Reprezentantul Comisiei Europene, Isabel Grilo, a declarat, vineri, ca oficialii europeni sunt ingrijorați de modificarile aduse in sistemul de pensii din Romania, care „au generat devieri și au crescut datoria publica”. Comisia Europeana incurajeaza evoluția și dezvoltarea Pilonului II de pensii. „Ordonanțele de urgența din anul 2018 și din anul 2019 in care am vazut schimbari in care bancile vor fi impozitate. Acest tip de "du-te vino" din mediul legislativ și administrativ nu este imbucarator. Nu e un element pozitiv. La pensii vedem OUG din 2018 cu o serie de prevederi care au afectat negativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

