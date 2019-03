Uniunea Europeana intra in razboi deschis cu Guvernul Romaniei. Ce asteapta de la Iohannis Vineri, dupa ce regimul politic de la Bucuresti a pus in scena un intreg aparat de stat care sa o opreasca pe Laura Codruta Kovesi sa ocupe functia de procuror-sef european, UE, prin institutiile sale de forta, a declarat razboi deschis Guvernului de la Bucuresti, transmitandu-i ca nu il considera legitim. Ce inseamna asta si ce asteapta UE de la Klaus Iohannis?



Daca un stat membru e lasat sa-si sugrume cetatenii, Europa se clatina, iar liderii ei inteleg prea bine ca, in acest caz al Romaniei, scenariul ar putea sa devina dramatic: o Uniune cu Romania de astazi este intolerabila, iar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comisiei LIBE au vrut sa transmita un mesaj direct guvernului roman, atunci cand au votat-o pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European:declansarea celor 18 proceduri de urmarire penala impotriva unei persoane careia nu i se putea reprosa nimic, in afara de faptul ca a fost…

- ARAD. Președintele PNL Municipiul Arad, Sergiu Bilcea, a susținut o conferința de presa alaturi de colegul sau liberal Lazar Faur, prezentand direcția ce a fost trasata in cadrul Summit-ului Partidului Popular European (PPE), desfașurat la sfarșit de saptamana la București. „Am intalnit lideri europeni…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns sambata la Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, care se desfasoara la Romexpo. El a fost intampinat de presedintele PNL, Ludovic Orban, si de candidatul PPE pentru presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber. La reuniunea de la…

- Potrivit Agendei Președintelui, Klaus Iohannis va participa la ora 12.00 la Summitul liderilor locali și regionali ai Partidului Popular European, organizat la Romexpo. Potrivit PNL, la reuniune iau parte peste 150 de primari si lideri regionali din spatiul european, precum si aproximativ…

- In perioada 14-15 martie, la București, comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu va intra in dialog cu liderii regiunilor din Europa, in cadrul celui de-al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor. Inaltul oficial european va susține unul din discursurile principale din cadrul…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa avizeze marți proiectul ordonanței de urgența cu privire la procedura de selecție a procurorului european din partea Romaniei. Din ordinea de zi publicata pe site-ul CSM reiese ca Plenul discuta astazi "avizarea proiectului de Ordonanta de urgenta privind…

- Terorismul, cooperarea politieneasca, zona Schengen si politica privind migratia si azilul sunt principalele teme aflate pe agenda discuțiilor din cadrul reuniunii informale a ministrilor Afacerilor Interne din statele membre ale Uniunii Europene, ce are loc joi la Palatul Parlamentului. Ministrul Afacerilor…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, vine la București, dupa ce in presa din Belgia a declarat ca Romania nu a ințeles rolul sau la conducerea Uniunii Europene. Juncker va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila.Citește și: Deputat PSD, apropiat…