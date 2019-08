Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, dar avertizeaza ca britanicii vor avea cel mai mult de pierdut

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Natasha Bertaud, a declarat ca o iesire fara acord a Marii Britanii din blocul comunitar nu este in niciun caz scenariul preferat de UE, adaugand ca executivul comunitar nu vede nevoia unor pregatiri suplimentare pentru…

- Britanicii si-au facut stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire (aproximativ 4,2 miliarde de euro) de teama unui Brexit fara acord. Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in…

- Brexit-ul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat, joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson. "Misiunea noastra este livrarea Brexit-ului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel…

- Orice Brexit fara acord ar fi o "tragedie" atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Boris Johnson si-a…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Premierul Viorica Dancila se afla intr-o vizita la Bruxelles, aceasta urmand sa aiba marti intrevederi, printre altii, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Potrivit agendei oficiale, Dancila se intalneste,…

- Peste 750.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri in cadrul schemei de inregistrare a statutului pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce aceasta tara paraseste blocul comunitar, a anuntat ministrul de Interne, Sajid Javid. Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…