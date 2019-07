Uniunea Europeană: Durerea de cap a numirilor, încă nerezolvată Candidatul social-democrat olandez Frans Timmermans, care parea ca a obținut un consens în Paris, Berlin, Madrid și Haga pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a întâmpinat opozitia șefilor de stat și de guvern ai dreptei europene, duminica seara la Bruxelles, scrie Le Figaro, citat de Rador.

La zece zile dupa o prima runda nereușita, al doilea maraton consacrat numirilor pentru cele mai înalte responsabilitați ale Uniunii Europene, care a început duminica seara, a continuat pâna luni dimineața. La ora șase, Cei 28 nu au parasit cladirea Europa…

Sursa articol: hotnews.ro

