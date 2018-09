Stiri pe aceeasi tema

- Circa 10% dintre cheltuielile lunare ale unei gospodarii sunt indreptate spre produsele farmaceutice, acest tip de marfa avand un pret relativ constant in ultimul an, conform indicelui de preturi, in timp ce profitabilitatea sectorului a crescut de la 3,1% in 2015, la 3,9%, in 2016, arata un studiu…

- Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca toate optiunile sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de retorsiune impotriva sanctiunilor impuse de catre Statele Unite, conform Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- Marea Britanie trebuie sa se solidarizeze cu Statele Unite, "cel mai apropiat aliat", si sa se retraga din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, a cerut ambasadorul american la Londra, Woody Johnson, recomandand Guvernului Theresa May sa se ralieze presiunilor asupra Teheranului, scrie…

- Maria Zakharova, ministrul rus de Externe, a declarat joi ca autoritatile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sanctiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.

- Primul set de sanctiuni americane care vizeaza Iranul a reintrat in vigoare marti, la ora 4.00 GMT (7.00, ora Romaniei), provocand reactii puternice in randul oficialilor europeni, care fac eforturi atat pentru a proteja companiile europene care fac afaceri cu Iranul, cat si pentru a pastra acordul…

- ”Sarbatorim semnarea unui acord comercial extrem de ambitios intre doua dintre cele mai mari economii din lume”, au declarat premierul japonez Shinzo Abe, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si presedintele Consiliului European Donald Tusk intr-un comunicat, salutand o ”zi istorica”.Intr-o…

- Cu 165.787 de tone de grau livrate in luna mai, Uniunea Europeana (UE) este cel mai mare producator la nivel mondial, informeaza Mediafax. Este totodata, si cel mai mare consumator, cu un consum de 142.749, arata datele Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite.In topul producatorilor, Uniunea…