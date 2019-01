Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea amanarii pana in anul 2020 a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Germania si Franta au exprimat disponibilitatea de a prelungi negocierile, dupa ce Camera Comunelor a respins Acordul Brexit, conform The Times.Oficialii…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ‘paralizii a Brexit-ului’ care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, conform Agerpres. El a adaugat…

- Romania va trebui sa gestioneze alegerile pentru Parlamentul European România va trebui sa gestioneze, în timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Acest scrutin se desfasoara pe fondul ascensiunii formatiunilor…

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…

- Germania spera ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana intr-un mod ordonat, insa Berlinul este pregatit inclusiv de posibilitatea ca Londra sa paraseasca Blocul comunitar fara sa ajunga la un acord cu UE, a declarat Olaf Scholz, ministrul german de Finante, potrivit

- Germania va sustine acordul ce ar urma sa fie obtinut duminica asupra retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si spera ca obiectia Spaniei privind formularea din text legata de controversatul teritoriu britanic Gibraltar va putea fi rezolvata pana atunci, a declarat miercuri cancelarul german…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters.