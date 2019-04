Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cazut de acord luni asupra reformei drepturilor de autor, marcand o noua infrangere pentru giganții digitali Google și Facebook, dupa ce Parlamentul European a votat la randul sau reforma de curand, scrie Reuters. Un numar de 19 țari au votat proiectul, in vreme ce șase au fost impotriva,…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia,...

- ”Acest vot consfințește plafonarea voluntara a subvențiilor pentru agricultura, o soluție care apara atat interesele marilor fermieri, cat și pe cele ale fermierilor mici și mijlocii. In acest fel, se va lasa la latitudinea statelor membre modul de acțiune in aceasta privința. Mai mult decat atat,…

- "Romania are cu totul alta situatie economica si pozitie internationala fata de anii 1999 - 2002, cand a fost facut transferul celor 61 de tone de aur la Londra. Romania este credibila, are o solvabilitate mult mai consistenta, mai solida fata de acum 19 ani. Suntem stat membru al Uniunii Europene…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Academia Romana, Filiala Iași – Institutul de Arheologie Iași și Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului „Bucovinei” din Suceava, organizeaza lansarea volumului ”Materiality and Identity in Pre- and Protohistoric…

- Muzica lor este o combinasie de indie, jazz, muzica experimentala, soul si funk. In 201t au castigat premiul Albumul anului la categoria Indie/Alternative oferit de Fonogram – Hungarian Recording Industry Association, iar in 2018, la aceeasi categorie au castigat premiul pentru cea mai buna…

- MOL si Total au incheiat un acord care prevede acceptarea cardurilor grupului MOL de catre firma franceza Total in reteaua sa de statii de servicii din Franta, Belgia, Luxemburg, Olanda si Germania, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit- Care sunt condițiile…

- Dacia a inregistrat in 2018 cea mai buna performanta comerciala din istoria sa cu vanzari, totale pe piata interna si internationala care s-au cifrat la 700.798 unitati, in crestere cu 7% fata de nivelul atins in anul precedent, a anunțat, vineri, constructorul auto. "Marca românească şi-a…