- Tarile Uniunii Europene vor aproba saptamana viitoare reforma reglementarilor referitoare la copyright, vechi de doua decenii, care vor obliga Google sa plateasca publisherilor pentru fragmentele de stiri preluate, iar Facebook sa filtreze continutul protejat, in pofida opozitiei unora dintre guverne,…

- Parlamentul European voteaza astazi, dupa negocieri intense si ani de lobby in valoare de miliarde de euro, acordul provizoriu la care s-a ajuns in februarie asupra noilor reguli privind drepturile de autor pe internet, care ofera posibilitatea editorilor de presa de a negocia drepturile de autor cu…

- Zeci de mii de persoane, majoritatea tineri, au protestat sâmbata la Berlin, München și în alte orașe germane, împotriva reformei legii copyright-ului, planificate de Parlamentul European. "Haideți sa va explicam pe scurt Internetul, înainte sa îl faceți praf",…

- (foto: 9to5mac.com) La 12 martie, reuniunea Consiliului Afaceri Generale organizata la Bucuresti de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene consemneaza un esec de proportii al guvernului de la Bucuresti. Nu a existat nici macar o voce care ar fi pariat pe un succes. Si a fost ultima sansa…

- Ministrii de Finante din Uniunea Europeana (UE) vor anunța, saptamâna viitoare, ca au renuntat la planul de a introduce o taxa digitala, pentru a se concentra pe reforma globala prin care vor fi taxați gigantii internetului, informeaza site-ul agenției Reuters citând documente UE consultate…

- O delegatie formata din 20 de membri ASCPD au participat la cea de-a 12-a editie a Computers Privacy & Data Protection Conference ce s-a desfasurat in Bruxelles in perioada 29.01-01.02.2019. Aceasta conferinta aduna in fiecare an academicieni, avocati, practicieni, factori de decizie politica, din industrie…

- TLDE da startul alegerilor europarlamentare in Politic / on 04/02/2019 at 12:39 / In data de 02 februarie 2019, s-a desfașurat Delegația Permanenta TLDE, la Palatul Parlamentarului in sala de conferințe a Grupului Parlamentar ALDE, Camera Deputaților. Din partea județului Teleorman…