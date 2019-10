Liderii celor 27 de state europene au exprimat sustinere pentru amanarea Brexit dupa data de 31 octombrie, dar nu au stabilit inca pentru cat timp, fiind purtate discutii la nivel de ambasadori.



"Toti au convenit asupra necesitatii unei amanari, pentru evitarea producerii unui Brexit fara acord. Durata amanarii face obiectul discutiilor care continua", a declarat un oficial UE citat de AFP si Le Figaro.



Donald Tusk, presedintele in functie al Consiliului European, a anuntat in cursul noptii de marti spre miercuri, in contextul impasului politic din Marea Britanie, ca le va…