Stiri pe aceeasi tema

- Sase tari din Balcani - Macedonia, Serbia, Albania, Muntenegru, Bosnia si Kosovo - aspira sa adere la Uniunea Europeana, insa Bruxellesul a avertizat ca drumul care trebuie parcurs ramane unul lung, relateaza AFP. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat in turneu in Balcani, a reiterat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a incheiat joi turneul de cinci zile in Balcanii Occidentali in cadrul unei intalniri la Sofia cu liderii celor sase tari balcanice aspirante la integrarea in Uniunea Europeana, relateaza dpa. Reuniunea de la Sofia, gazduita de premierul bulgar…

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- Aderarea Statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana este posibila in 2025, a declarat, ieri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a reusit sa starneasca o adevarata furtuna pe pietele financiare printr-o simpla declaratie privind situatia politica din Italia. Agitatia provocata l-a determinat sa revina asupra afirmatiei sale, care, potrivit lui, a fost gresit inteleasa. Insa,…

- Prioritatile viitorului buget european de dupa 2020, discutate la Bruxelles Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guvern din Uniunea Europeana au discutat la Bruxelles despre prioritatile viitorului buget european de dupa 2020. Romania, dupa cum…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi ca Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru "cel mai rau scenariu" in Italia, dupa alegerile parlamentare din 4 martie, potrivit politico.eu.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei 'reactii puternice' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la 'pregatiri pentru cel mai rau scenariu', relateaza AFP. 'Inceputul lui martie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei ''reactii puternice'' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la ''pregatiri pentru cel mai rau scenariu'',…

- Discutii la nivel inalt la Bruxelles Premierul Viorica Dancila si-a încheiat vizita de doua zile la Bruxelles, prima de la ocuparea mandatului. Programul de miercuri a fost centrat pe întâlnirea urmata de conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ironizat miercuri, la Bruxelles, intr-o conferinta comuna de presa cu Viorica Dancila, ca este vorba de al cincilea premier din Romania cu care se intalneste de la inceputul mandatului sau si si-a exprimat speranta ...

- Uniunea Europeana poate adopta rapid masuri de retorsiune vizand produse exportate de Statele Unite in cazul in care Administratia Donald Trump va decide taxe vamale pentru otel si aluminiu, afirma surse citate de agentia DPA si de publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ),

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a subliniat, sambata, importanta oferirii statelor din Balcanii de Vest perspectivele aderarii la Uniunea Europeana, insa a atras atentia ca statele din regiune trebuie sa-si rezolve disputele cu privire la fronitere, informeaza site-ul Reuters.

- Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum - cunoscut pentru pozitiile extrem de dure din trecut la adresa adversarilor justitiei - ii cere sefului Comisiei Europene ca "in cazul unor noi atacuri asupra independentei sistemului judiciar, ar trebui sa se ia in considerare initierea…

- Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Bruxelles. Aceasta se va intalni, saptamana viitoare, cu președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European, și cu Corina Crețu. Anunțul a fost facut in ședința de Guvern, joi. Este prima vizita externa a premierului, de la preluarea mandatului…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a estimat miercuri ca exista 'o sansa buna' de reconciliere intre Polonia si Uniunea Europeana, in contextul in care executivul comunitar a activat contra Varsoviei, in luna decembrie, articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, transmite Reuters.…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat, marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, ca anul 2025 este o data orientativa pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana, adaugand ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare,…

- Apel matinal - Invitat: Victor Alistar, membru CSM Victor Alistar. Foto: Facebook Realizator: Catalin Cârnu - Liderii europeni au transmis un mesaj catre autoritatile de la Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preciza ieri, alaturi de seful statului român, Klaus…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj de felicitare pentru Viorica Dancila. Congratulations Viorica Dancila, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete…

- De Ziua Unirii Mici, 24 ianuarie, Comisia Europeana a aratat din nou cu degetul spre Romania. Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și prim-vicepreședintele Frans Timmermans, transmit avertismentul forului european fața de evoluțiile recente din Romania, cat privește modificarile legislative…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Partia de schi de la Slanic Moldova, una dintre cele mai noi și moderne din țara, a fost deschisa, sambata, pentru prima data in actualul sezon rece, avand in vedere lipsa de precipitații de pana acum. Tariful de urcare cu telescaunul este de 7 lei de persoana, iar programul de funcționare va fi intre…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona), exista…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului…

- Europarlamentarul Daniel Buda îi cere președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia masuri fața de ”gestul extremiștilor maghiari”. ”Atitudinea instigatoare a gruparii extremiste maghiare este inacceptabila într-o…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Anul 2017 este pentru municipiul Sibiu marcat de anuntul venit de la Bruxelles privind gazduirea in martie 2019 a unui important Summit UE, la o zi dupa Brexit, in care se va discuta despre viitorului blocului comunitar. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus in…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat summitul de la Bruxelles. Cele trei aspecte esentiale ale Brexitului erau 'factura divortului' dintre Marea…

- Marea Britanie a facut 'suficiente progrese' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale,…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis un mesaj la aflarea morții Regelui Mihai I al Romaniei. „Imi aduc aminte cu emoție de intalnirile noastre și aș vrea sa aduc un omagiu deosebit rolului sau in promovarea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin turneul efectuat in capitalele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste, aducand "un omagiu deosebit rolului sau in promovarea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin turneul efectuat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste si ca isi aduce aminte cu emotie de intalnirile cu Majestatea Sa, aducand "un omagiu deosebit rolului sau in promovarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste si ca isi aduce aminte cu emotie de intalnirile cu Majestatea Sa, aducand "un omagiu deosebit rolului sau in promovarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a rememorat intalnirile avute cu Regele Mihai, caruia ii aduce un omagiu pentru rolul avut in aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, informeaza news.ro.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste si ca isi aduce aminte cu emotie de intalnirile cu Majestatea Sa, aducand „un omagiu deosebit rolului sau in promovarea…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va discuta luni chestiuni legate de Brexit cu reprezentanți ai Parlamentului European, cu cateva ore inaintea unei intalniri importante cu premierul britanic Theresa May, informeaza duminica dpa. Juncker se va consulta luni dimineața…