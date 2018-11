Stiri pe aceeasi tema

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- Malta a autorizat marti acostarea navei umanitare Aquarius pe tarmurile sale, dupa ce Franta, Spania, Germania, Portugalia si Luxemburg au acceptat sa preia o parte dintre cei 141 de migranti aflati la bordul ei, a anuntat marti Comisia Europeana, transmit Efe si Reuters. Ministrul european pentru…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila, el criticand 'intransigenta' manifestata de Comisia Europeana in timpul negocierilor cu Londra, transmite duminica AFP. Intrebat despre probabilitatea…