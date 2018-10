Uniunea Europeană, acord pentru a reducerea emisiile de CO2 la mașini Unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea climei, transmite AFP. 'Dupa 13 ore de negocieri am ajuns la un acord', a anuntat cu putin timp inainte de miezul noptii ministrul austriac al Mediului, Elisabeth Kostinger, la sfarsitul unei luni zile de discutii cu omologii sai europeni reuniti la Luxemburg. Presedintia austriaca a Consiliului UE a obtinut in cele din urma votul favorabil al 20 din cele 28 de state membre pentru propunerea sa de compromis care prevede o reducere de 35% a mediei emisiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

