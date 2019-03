Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si-a incheiat pregatirile in cazul unui Brexit fara acord (”no deal”), o perspectiva ”tot mai verosimila” la 12 aprilie, a anuntat luni CE intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat de presa. In cazul unui scenariu fara acord, Regatul Unit va deveni o tara terta si nu i se va aplica nicio masura tranzitorie.…

- Comisia face acest anunt la inceputul unei saptamani cruciale pentru premierul britanic Theresa May, dupa stabilirea unui calendar de catre Uniunea Europeana (UE) si Londra, care prevede doua optiuni - o amanare a divortului la 12 aprilie in loc de 29 martie. "Cu toate ca scenariul unui «no…

- Toyota Motor Corp. a avertizat ca ar putea inceta productia de masini in Marea Britanie, in cazul in care nu va exista un acord cu Uniunea Europeana in privinta Brexitului, alaturandu-se altor producatori de automobile care pub sub semnul intrebarii operatiunile lor pe insula din cauza impasului in…

- Partidul Laburist va prezenta sau va sprijini un amendament in favoarea unui vot public pentru a preveni un Brexit daunator, conform declaratiei purtatorului de cuvant al formatiunii politice din Marea Britanie Keir Starmer, citat miercuri de Reuters. Parlamentarii britanici au respins miercuri cu 323…

- Guvernul german a exclus miercuri orice renegociere a acordului privind Brexitul cu Uniunea Europeana, dorita de premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Scenariu halucinant! De ce nu ar vrea Klaus Iohannis sa o numeasca pe Olguța Vasilescu la șefia Ministerului…

- Cetatenii britanici nu vor trebui sa plece din Germania daca tara lor paraseste Uniunea Europeana fara un acord de Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne german, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Cetatenii britanici isi vor pastra drepturile de rezidenta…

- Anunt important pentru toti romanii din Marea Britanie! Politia se pregateste Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, scrie…