In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Belgrad impreuna cu seful diplomatiei Comorelor, Mohamed Elamine Soeuf, Dacic a spus ca aceasta este a zecea tara care i-a trimis Serbiei o nota in care anunta ca isi revoca recunoasterea Kosovo, pentru a permite celor doua parti sa ajunga la o solutie politica justa, echitabila si de durata.



Serbia va continua sa verifice lista tarilor despre care Pristina a spus ca recunosc independenta Kosovo, a adaugat Dacic.



Referindu-se la votul asupra cererii Kosovo de a deveni membra in Interpol, Dacic a subliniat ca Pristina a incercat…