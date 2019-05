Uniunea Cineaștilor din România și-a desemnat căștigătorii din acest an pentru Premiile UCIN Cea de-a 47-a ediție a Galei Premiilor UCIN și-a desemnat caștigatorii in cadrul celei mai longevice și mai importante gale din lumea filmului care a avut loc pe 27 mai 2019 la Teatrul Național București. Marele caștigator a fost filmul „Moromeții 2” cu 5 premii, urmat de „Pororoca” cu 3 premii și de „Moon Hotel Kabul”, “In pronunțare” și „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” cu cate 2 premii. Filmul „Soldații. Poveste din Ferentari” a primit premiul pentru cea mai buna prestație a unui actor neprofesionist. Catalina Grama a fost pentru a doua oara gazda Galei Premiilor UCIN,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

