Consiliul pentru pace si securitate al Uniunii Africane (UA) a cerut vineri o implicare mai mare a acestei organizatii in gasirea unei solutii a conflictului libian, in special prin numirea unui emisar comun UA-ONU pentru Libia, informeaza AFP. Intr-un comunicat dat publicitatii la incheiere unei reuniuni ministeriale organizate de Maroc in marja celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, Consiliul isi exprima "profunda sa ingrijorare pentru gravitatea situatiei" din Libia. Ingrijorarea sa se manifesta si in legatura cu "repercusiunile sale periculoase asupra securitatii si stabilitatii…