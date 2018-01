Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a negat, vineri, folosirea unor cuvinte ofensatoare la adresa unor state furnizoare de imigranti precum Haiti, El Salvador si tarile africane, relateaza site-ul BBC News.

- Organizații internaționale precum ONU, Uniunea Africana, dar și politicienii s-au revoltat dupa cele mai recente comentarii rasiste ale președintelui SUA Donald Trump, potrivit Al Jazeera. Președintele a criticat imigrația generata de El Salvador, Haiti și continentul african, numindu-le drept ”țari…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru. Tudose a vorbit miercuri, la Realitatea TV, despre rezolutia privind autonomia Tinutului…

- Presedintele american Donald Trump a comis un nou exces verbal joi în timpul unei întâlniri cu parlamentari la Casa Alba pe tema imigratiei, calificând tari precum Haiti, El Salvador (America Centrala) sau state de pe continentul african drept 'fundaturi' ("shithole…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca este putin probabil sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in ceea ce priveste posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Donald Trump a refuzat sa spuna miercuri daca ar accepta sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei referitoare la Rusia, repetand ca nu a existat "nicio conspiratie" intre echipa sa de campanie si Moscova, in 2016, transmite AFP. Conform presei americane,…

- Compania suedeza H&M a iscat o furtuna in social media si a retras o fotografie publicitara care infatisa un baiat de culoare imbracat cu un hanorac cu textul „coolest monkey in the jungle” („cea mai cool maimuta din jungla”), pentru care si-a cerut scuze, informeaza Bloomberg.

- Statele Unite se comporta in relatia cu Pakistanul precum "un prieten care tradeaza permanent", a afirmat vineri seara Khawaja Asif, ministrul pakistanez de Externe, in contextul in care presedintele american, Donald Trump, a acuzat Islamabadul de "minciuni" si a redus asistenta financiara.

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil".

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Jimmy Morales, presedintele din Guatemala, a anuntat ca tara iși va muta ambasada din Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce Donald Trump a recunosc oficial ca acesta din urma este capitala Israelului. Asta in ciuda votului de la ONU, unde 128 de țari s-au declarat impotriva deciziei lui Trump.

- Politica prevede revenirea intr-o lume a rivalitații super-puterelor, cu China și Rusia descrise drept principalele amenințari la adresa dominarii economice a Statelor Unite, potrivit BBC. Și-a inceput discursul din Washington prin a sublinia "eșecurile" politicii externe anterioare. Trump…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a recunoscut ca presedintele rus Vladimir Putin citeste mesajele postate de omologul sau american Donald Trump pe Twitter si le considera pozitia sa oficiala.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca Romania ramane consecventa pozitiei privind crearea a doua state - Israel si Palestina -, punctand ca trebuie gasit dialogul direct intre cele doua parti si sa nu se recurga la masuri unilaterale care ar putea avea un impact negativ…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite se va reuni vineri, la cererea a 8 state dintre cele 15 state membre, ca urmare a deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor diplomati citati de Reuters.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic si administrativ" al orasului, in timp ce secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb Erakat,…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anunțul facut in aceeași zi de președintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orașul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza…

- Mișcarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoașterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic și administrativ" al orașului, in timp ce secretarul general al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb…

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters.

- Președintele Israelului, Reuven Rivlin, l-a felicitat miercuri pe omologul sau american Donald Trump pentru ca a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a statului israelian și pentru ca a anunțat ca va da instrucțiuni pentru mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv in Orașul Sfant, informeaza…

- Deputatul USR Cosette Chichirau a anunțat miercuri ca intenționeaza sa-l acționeze in instanța pe senatorul PSD Șerban Nicolae, dupa ce l-a apostrofat pe acesta pe holurile Palatului Parlamentului și i-a cerut sa-i ceara scuze pentru jignirile primite in cursul aceleași zile. "Trebuia…

- Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi ca relațiile SUA - Rusia au ajuns la cel mai scazut nivel, transmit agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. Pe de alta parte însa, Medvedev a susținut ca președintele american Donald Trump i s-a parut o persoana…

- Mai mult de jumatate dintre polonezi (54%) considera ca țara lor trebuie sa solicite despagubiri Germaniei pentru pagubele suferite de Polonia in Al Doilea Razboi Mondial, iar 36% dintre polonezi se opun acestei idei, releva un sondaj de opinie realizat de institutul CBOS, noteaza joi thenews.pl.…

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la News Magazine, despre relația sa cu Liviu Dragnea și de ce a reacționat, dupa ce președintele PSD a spus ca nu s-a intalnit cu Laura Codruța...

- Fostul premier a decis sa rupa tacerea si a explicat, la Antena 3, ce a declarat in fata procurorilor DNA cand a fost citat in dosarul lui Dragnea. Victor Ponta sustine ca le-a povestit procurorilor tot ce stia, inclusiv despre vizita facuta cu Liviu Dragnea pe lacul Belina. Acuzat insa ca ar fi depus…

- Un "reprezentant special" al Chinei a sosit vineri la Phenian, intr-o vizita calificata drept "gest important" de catre președintele american, Donald Trump, care cere Beijingului sa sporeasca presiunea in scopul de a stopa ambițiile nucleare ale Coreei de Nord. Song Tao,…

- Președintele american Donald Trump a fost în repetate rânduri acuzat ca face afirmații false și ca manipuleaza opinia publica. Jurnaliștii americani au realizat și o statistica. Astfel, Trump a facut 1.

- La un an dupa ce Donald Trump a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite, un sondaj publicat zilele acesta arata ca americanii iau in serios scandalul Trump-Rusia, scrie MSNBC. „Agenți de informații ai Statelor Unite au declarat ca cred ca guvernul rus a incercat sa influențeze rezultatul alegerilor…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discuție ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a calificat drept 'animal' pe autorul atacului terorist comis marti la New York si a cerut din nou revizuirea politicii americane privind imigratia, in special a sistemului de atribuire a cartilor vezi prin Loteria Vizelor, relateaza agentiile AFP, DPA si EFE. 'Trebuie…

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de acțiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge forțele SUA staționate in regiune, a declarat marți șeful Garzilor Revoluționare, informeaza Reuters. În contextul în care președintele american Donald Trump…

- Rusia a calificat luni drept "false" acuzațiile impotriva fostului director de campanie al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, informeaza EFE, scrie agerpres.ro."Va voi explica de ce sunt false.

- Presedintele american Donald Trump a declarat abuzul de substante opioide drept o "urgenta de sanatate publica la nivel national" si a anuntat noi masuri pentru a combate ceea ce a descris ca fiind cea mai grava criza de dependenta de...

- Apariție neașteptata a președintelul american Donald Trump în Berlin și nu la o întrunire oficila, ci la Muzeul &"Madame Tussaud&" din Berlin, acolo unde a fost inaugurata statueta de ceara care-l înfațișeaza pe

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat luni Cuba de incidentele soldate cu imbolnavirea a cel puțin 22 de membri ai corpului diplomatic american de la Havana, in ultimele luni. "Sunt convins ca Cuba este raspunzatoare. Da, cred asta. Și este un atac neobișnuit, dupa cum știți",…