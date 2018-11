Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 nov – Sputnik. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala (FAOAM) pentru anul 2019, pe care urmeaza sa-l trimita în Parlament pentru examinare și adoptare. Documentul prevede pentru anul viitor venituri în…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat luni un decret ce impune restrictii economice Ucrainei ca urmare a 'actiunilor inamicale' la care au recurs autoritatile de la Kiev, referire la sanctiunile impuse Rusiei de catre Ucraina, transmite agentia EFE.Decretul semnat de Putin stabileste…

- Deputatul Daniel Olteanu este noul presedinte interimar al filialei judetene a ALDE Vaslui. El a declarat ca isi propune ca ALDE sa devina sub conducerea sa a doua forta politica in judet, dupa PSD. El a subliniat ca va lupta in continuare pentru reducerea decalajelor dintre regiunile tarii.…

- Aproximativ 9.000 de persoane au participat sambata la o parada impotriva rasismului in orasul german Hamburg, informeaza dpa. Evenimentul organizat sub sloganul "Uniti impotriva rasismului" a fost...

- O plangere penala a fost despusa, pe 13 septembrie, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau impotriva Patriarhului Daniel si a membrilor Sfantului Sinod, acestia fiind acuzati ca incita la ura, xenofobie si rasism, prin intermediul textelor din Biblie.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat vineri ca tara sa isi consolideaza capacitatile defensive in fata "razboiului hibrid" desfasurat, in opinia sa, de Rusia impotriva soldatilor germani stationati pe flancul estic al NATO, relateaza AFP. "Aici, va confruntati, de asemenea, cu o situatie care…

- Carmen Dan, explicații in fața deputaților. Opoziția a depus o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, pentru protestele din 10 august. 67 de deputați ai PNL și USR au cerut demisia lui Carmen Dan din Guvern. Documentul inaintat se numește „Bastoanele PSD peste obrazul democrației romanești”.…

- Serbia – Romania 2-2: Contra: ”Cu puțina șansa, puteam sa ne intoarcem cu trei puncte. Jucam fotbal!”. Serbia – Romania s-a incheiat la egalitate, scor 2-2 . Selecționerul Cosmin Contra și-ar fi dorit patru puncte dupa primele doua meciuri: „Cu puțina șansa, puteam sa ne intoarcem cu trei puncte. Vreaua…