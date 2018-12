Actrita de teatru si film Eugenia Bosanceanu a incetat din viata la varsta de 93 de ani, informeaza UNITER.



"In Ajun de Craciun ne-a parasit marea actrita de teatru si film Eugenia Bosanceanu, la varsta de 93 de ani", se arata intr-o postare pe Facebook a UNITER.



Eugenia Bosanceanu s-a nascut la 8 februarie 1925 in localitatea Radauti-Prut, judetul Botosani. A avut numeroase roluri in teatru si film, prima productia cinematografica in care a jucat fiind "Ciulinii Baraganului" (1958), iar ultima sa aparitie pe marile ecrane fiind in "Capace" (2017).



A interpretat…