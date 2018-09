Stiri pe aceeasi tema

- Multitudinea de discursuri de la Adunarea Generala a ONU de anul acesta a evidentiat faptul ca cele mai dificile provocari pe care natiunile planetei le au, in timp ce traverseaza incurcat secolul XXI, au legatura cu principiul pe care il pun pe primul loc: a lucra impreuna sau a merge pe un drum separat.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere cu premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze, in marja segmentului de nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, seful statului roman sustinand, in discutii, ca este important sa fie valorificat potentialul…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a cerut miercuri Organizatiei Natiunilor Unite sa desfasoare forte de mentinere a pacii in Donbas, in estul tarii sale, informeaza Xinhua. "Sunt increzator ca o operatiune multinationala de mentinere a pacii cu mandat ONU, cu unicul obiectiv clar de restabili…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a sosit marti la sediul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), unde va participa la deschiderea segmentului la nivel inalt al dezbaterilor generale din sesiunea a 73-a a Adunarii Generale a ONU si in cadrul careia presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, ieri, la receptia traditionala oferita de presedintele Statelor Unite ale Americii in onoarea sefilor de delegatii, seful statului participand la cea de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. Potrivut unui anunt de presa al Administratiei…

- Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite prin Rezolutia /RES/ 67/105 a desemnat ziua de 5 septembrie drept Ziua internationala pentru caritate. Data de marcare a acestei zile a fost aleasa pentru a comemora trecerea in nefiinta a Maicii Tereza, care, potrivit ONU, a primit Premiul Nobel pentru…

- Ziua internationala a persoanelor disparute este marcata in fiecare an, la data de 30 august. Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat, la 21 decembrie 2010, Rezolutia 65/209, prin care si-a exprimat profunda ingrijorare fata de cresterea fenomenului disparitiilor fortate in diferite…

- Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a aprobat, la 17 decembrie 1999, recomandarea facuta de catre Conferinta mondiala a ministrilor responsabili pentru Tineret (Lisabona, 8-12 august 1998) ca 12 august sa fie declarata Ziua internationala a tineretului. Ziua internationala a tineretului…