- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis are intalniri, joi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, cu premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze, si cu premierul Republicii…

- Nemes Katalin-Dalma este un fost politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures și actual ofiter de securitate la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York. Tanara a postat pe 25 septembrie, pe pagina ei de Facebook, o imagine de la Adunarea Generala a ONU. Romanca originara…

- Prim-ministrul Pavel Filip intreprinde in perioada 26-29 septembrie curent o vizita de lucru la New York, SUA, unde va participa la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald…

- Noul presedinte al Cubei, Miguel Diaz-Canel, a ajuns duminica la New York, unde va participa la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, transmite Reuters. Potrivit presei de stat cubaneze, liderul de la Havana va denunta la ONU embargoul american impotriva tarii sale. Potrivit unui…

- Tinerii cu varste intre 18 și 25 de ani pot sa aplice pentru programul „Delegat de Tineret la Națiunile Unite”. Programul a fost lansat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și urmarește implicarea directa a tinerilor in dezvoltarea politicilor internationale pentru tineret, precum și…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a putut fi vazut cum isi pierde echilibrul de mai multe ori inaintea unei cine oficiale a liderilor NATO, scrie The Associated Press. Presedintii Finlandei si Ucrainei, alaturi de prim-ministrul olandez, Mark Rutte, au trebuit sa il ajute pe Juncker…