Unitățile de producere a energiei care nu mai funcționează au început să fie eliminate din licențe Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat marți o solicitare a Complexulului Energetic Oltenia de modificare a licenței pentru exploatarea comerciala a capacitaților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare pe care aceasta o deține, deoarece doua grupuri din CET Braila au fost declarate indisponibile. ANRE efectueaza o analiza în vederea identificarii diferentelor dintre puterea instalata si cea disponibila, pentru o evaluare cât mai corecta a capacitaților de producere a energiei electrice.



