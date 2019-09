Unități de învățământ din Capitală nu au primit autorizația sanitară de funcționare. Probleme și în alte școli din țară Cateva mii de elevi din București vor incepe școala in alte spații, din cauza ca lucrarile de reabilitare nu sunt gata. Noua unitați de invațamant din Capitala inca nu au primit autorizația sanitara de funcționare, din cauza lucrarilor nefinalizate sau a lipsei de personal medical. Probleme sunt și in alte școli din țara. In București exista 418 unitați de invațamant, cele mai multe in sectorul 2. Școlile in care s-au facut reparații capitale sunt in continuare in șantier. Cladirile au fost refacute integral și vor fi dotate cu mobilier și aparatura de ultima generație. Reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 septembrie va suna primul clopoțel pentru anul școlar 2019-2020. In continuare, sunt unitați de invațamant care nu au autorizații sanitare, autorizații de securitate la incendiu, iar la capitolul siguranța stau foarte prost. Din cele 855 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In județul nostru, conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Timiș, sunt șase școli care nu au autorizație sanitara de funcționare, iar unele dintre ele, cel mai probabil, nici nu o vor obține pe parcursul anului școlar care va incepe in 9 septembrie 2019. Nu are autorizație…

- Școlile, in pregatiri pentru un nou ciclu de invațamant Foto: Pixabay. În doua saptamâni începe scoala, si multe unitati de învatamânt sunt în plin proces de modernizare si extindere. La multe dintre ele, lucrarile vor continua si dupa începerea cursurilor…

- Primaria Sectorului 2 a anuntat luni ca efectueaza lucrari de modernizare la 15 unitati de invatamant preuniversitar. "Primaria Sectorului 2 deruleaza un amplu proces de reabilitare/modernizare a 15 unitati de invatamant preuniversitar de stat, pentru cresterea conditiilor de studiu oferite elevilor…

- Sase unitati de invatamant din judetul Salaj nu au autorizatie sanitara de functionare. Potrivit Institutiei Prefectului este vorba despre doua scoli si patru gradinite, toate in mediul rural. In opinia reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Salaj in aceste unitati procesul de invatamant…

- Peste 250 de unitati de invatamant din judetul Botosani nu dispun, in acest moment, de autorizatie sanitara de functionare, a anuntat, luni, inspectorul scolar general Gabriel Hartie. Potrivit acestuia, neacordarea autorizatiei sanitare este determinata de faptul ca scolile respective nu sunt racordate…

- In acest context, sub cupola palatului administrativ judetean, s-au adunat toti membrii Colegiului Prefectural. Potrivit datelor prezentate de Matei Lupu, 24,80% dintre scoli nu au inca autorizatiile necesare: „In judetul Caras-Severin, avem 129 de unitati cu personalitate juridica, 399 structuri-cladiri.…

- Noua unitati de invatamant din Prahova nu au primit autorizatia sanitara de functionare, iar 52 nu au autorizatii de securitate la incendiu. Este situatia transmisa luni de autoritatile judetene, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, care a convocat o videoconferinta cu toti prefectii in care…