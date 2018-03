Stiri pe aceeasi tema

- Patru drumuri nationale sunt in continuare inchise, vineri seara, din cauza vremii, iar pe sase sectoare de drum national se circula cu restrictii de tonaj. Zeci de trenuri si curse aeriene au fost anulate, iar Bara Sulina si Portul Midia sunt inchise, din cauza vantului puternic.

- Un atac armat a avut loc marti intr-un liceu din statul american Maryland, anunta autoritatile americane, precizand ca incidentul de securitate s-a incheiat deja. Incidentul armat a avut loc in liceul din localitatea Great Mills, situata in comitatul St. Mary din statul Maryland, relateaza…

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- Un baiat , care ar avea 11 ani, potrivit polițiștilor, elev al Grupului Școlar „Grigore Gheba” din Dumitrești, a ajuns astazi, in jurul pranzului, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Focșani, dupa ce ar fi cazut pe scarile unitații de invațamant. Potrivit unor surse,…

- O mașina a fost oprita, luni seara, astfel incat a obstrucționat accesul spre alte locuri de parcare, pe strada Pacii din Cetatea Alba Carolina. Un cititor a transmis, luni seara, pe adresa redacției, ca un șofer nu a ținut cont de marcaje, staționand mai multe ore cu mașina oprita ”de-a latul”, ceea…

- Romgaz are un randament al dividendelor de 11,4%, pentru 2017, Transgaz de 10,8%, iar Nuclearelectrica de 10,5%, reiese dintr-un comunicat de presa al Investors Club remis, luni, AGERPRES. Din punct de vedere al dividendului net pe actiune, la Romgaz acesta este de 4,14 lei, la Transgaz de 43,7 lei,…

- Proiectul Romgaz este cea mai mare investitie a statu­lui roman in productia de energie din ultimii 10 ani, centrala de la Iernut fiind cu atat mai importanta cu cat ea va putea echi­libra sistemul in zona de nord a tarii, acolo un­de exista un deficit de productie. Deocam­data este sin­gu­rul proiect…

- Premierul Viorica Dancila a convocat astazi, la Palatul Victoria, primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului."Unitatea trebuie sa fie cuvantul cheie in Anul Centenarului. Toti cei care doresc sa se implice si sa aduca plus valoare proiectelor dedicate celebrarii Centenarului Marii…

- Accident grav in judetul Gorj, luni dimineața. Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti, iar trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Traficul rutier pe autostrada A2 se redeschide, joi, incepand cu ora 12,00, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta. Astfel, conform sursei citate, circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, se va desfasura…

- O intervenție contracronometru a pompierilor și a unui echipaj de la Ambulanța marti dimineața in localitatea Milcov, sat Ulmi, pentru salvarea unei fetițe de doar doi ani care se simțea rau. Ambulanța nu a putut patrunde spre locuința cu pricina din cauza zapezii, astfel ca a fost nevoie de utilajele…

- Efectivele MAI au intervenit in București și alte 10 județe. Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice nefavorabile, au fost semnalate diverse probleme in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București, potrivit datelor…

- Circulatie oprita pe A2, in 26 februarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, prin intermediul unui comunicat, ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta-Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatiarutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost luata de politistii rutieri dupa ce mai multe utilaje de deszapezire au…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a precizat duminica pentru AGERPRES ca luni cursurile institutiei de invatamant se vor desfasura dupa programul normal. "Avand in vedere informatiile aparute in media in aceasta zi cu privire la intreruperea cursurilor la Universitatea…

- Membrii Grupului de la Visegrad au demonstrat lumii ca migratia ilegala poate fi oprita, a declarat joi la Budapesta seful comisiei pentru aparare din parlamentul ungar, Szilard Nemeth, transmite MTI. "Diferite organizatii, forte politice si economice si lobbyisti" incearca sa "acrediteze in Uniunea…

- Un bebeluș de doar 11 luni, din Panciu, a fost internat in secția Chirurgie Infantila a Spitalului Județean Focșani, dupa ce a fost adus la Unitatea de Primire Urgențe cu arsuri la nivelul toracelui și a umarului stang. „(...), arsura prin lichid fierbinte, grad I-II parcelar torace anterior,…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit recent un contract de servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru sistemul de monitorizare debite, nivele si temperaturi ale apelor de racire de la CNE Cernavoda, pe o perioada de 48 de luni. Potrivit Licitatiapublica.ro, obiectul contractului…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- Robert Tudorache, aflat la Constanta pentru o vizita la sediul Oil Terminal, a spus ca se negociaza prelungirea memorandumului cu partea chineza pentru realizarea reactoarelor 3 si 4 la Cernavoda. “Suntem cu prelungirea memorandumului de intelegere pe inca sase luni. Deja am rezolvat undeva…

- "In data de 31 ianuarie, in jurul orei 00.00, o patrula mobila din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte, aflata in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat un autoturism de teren care a evitat echipajul polițiștilor de frontiera, soferul intorcand brusc si deplasandu-se in mare viteza…

- Proiectul PSD care prevede ca Nuclearelectrica, compania de stat care opereaza centrala nucleara de la Cernavoda, sa se aprovizioneze doar cu combustibil nuclear produs in Romania, pe cat posibil numai pe baza producției interne ...

- OMV Petrom a anuntat ca intrerupe emiterea rovinietelor/peajului timp de 40 de minute in zilele de 27 si 28 ianuarie. Compania precizeaza ca in data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 - 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 - 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor…

- Doua dintre proiectele-gigant din sectorul energetic romanesc se regasesc in Programul de guvernare 2018-2020. Este vorba despre, pe de o parte, atragerea de investitori pentru construirea reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda, iar pe de alta, de realizarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj…

- Investițiile realizate de Consiliul Județean (CJ) Dolj la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova au fost trecute in revista de secretarul de stat ...

- In urma analizarii documentației medicale intocmite pacientei CM in data de 28.12.2017 (*reamintim ca, din nefericire, pacienta a decedat), a declarațiilor medicilor implicați in acordarea asistenței medicale susnumitei, a declarațiilor personalului care și-a desfașurat activitatea in Unitatea de Primiri…

- Nuclearelectrica a oferit la sfarsitul anului trecut unul din cele mai bizare contracte din ultimii ani: paza reactoarelor nucleare, acordata fara licitatie unei firme fara angajati, patronata de...

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de 21.01.2018, ora 22:15, potrivit unui comunicat semnat de directorul general Cosmin Ghita. Puterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa in dimineata zilei de 21.01.2018…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica seara ca Unitatea 2 functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de duminica, ora 22:15, relateaza news.roPuterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa…

- Președintele Igor Dodon, pana la urma i-a oferit un interviu jurnalistei ruse, Irada Zaynalova, care este prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul rusesc NTV. Aceasta cu cateva zile anterior a fost intoarsa de pe Aeroportul Chișinau, dupa verificarea documentelor, a fost luata decizia…

- Operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, Nuclearelectrica, anunta ca reactorul 2 va functiona la o capacitate cu 27% mai mica decat in mod normel duminica, din cauza unei defectiuni aparute la partea clasica a unitatii.

- Un copil de zece ani din orasul Calan, judetul Hunedoara a reclamat la Politie ca a fost lovit de invatatoarea sa, in zona capului, iar din lovitura s-a lovit la buza, de banca. Ulterior copilul s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu bunica sa pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Peste 155 milioane de lei vor fi alocati pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 din Constanta, pe un tronson de 39 de kilometri, informeaza un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE).

- Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute din cauza vantului, in timp ce ninsorile se manifesta mai mult in zonele muntoase. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand chiar si sub minus 32 de grade Celsius (vezi hartile ANM atasate) TEPERATURI RESIMTITE LA ORA 11.00…

- Un copil diagnosticat cu varicela a murit in condiții suspecte la Spitalul din Satu Mare. Fetița de un an și jumatate a fost consultata inițial de un medic care nu a considerat ca este necesara internarea ei, așa ca mama copilei a cerut sa plece acasa. A doua zi, micuța s-a stins din viața. O ampla…

- Ministrul Sanatații a solicitat DSP Prahova o ancheta in cazul medicului de la Spitalul din Baicoi care a rupt fișa de internare a pacientului. Potrivit unei inregistrari aparute in spațiul public, doctorița, furioasa pe aparținatorii bolnavului, intr-un acces de furie, a rupt fișa medicala cu care…

- 615 aradeni au ajuns – in perioada 29 decembrie 2017/2 ianuarie 2018 – la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean Arad cu afecțiuni cardiace, respiratorii și digestive – cele mai numeroase -, dar și cu accidente vasculare cerebrale, intoxicații cu alcool…

- Nuclearelectrica SA anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri pubice pentru atribuirea contactului de achizitii a Serviciilor tehnice pentru testarea eficientei de retinere a filtrelor HEPA si a filtrelor cu carbune activ utilizate in Sistemele de Ventilatie ale Centralei. Valoare estimata totala…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul a avut loc timp ce…

- In anul 2015 am publicat, impreuna cu jurnalistul Adrian Carlescu, un volum intitulat "O istorie a Cernavodei", in care am prezentat, pe langa monumentele istorice din orasul Cernavoda, si valurile de aparare dintre Cernavoda si Constanta. Aceste trei fortificatii doua construite din pamant si una din…