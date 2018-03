Unirea, partaj între surori Am vazut, in ultima saptamana, declaratii atat de puternice despre unirea Romaniei cu Basarabia incat ai fi tentat sa crezi ca se-ntampla maine si n-am auzit inca la Radio Erevan. Declaratii patriotice ale conducatorilor tarii, ale clerului, ale oamenilor de rand, smulse cu greu de televiziuni. Ai crede ca a curs mai mult patriotism in ultimele 24 de ore decat in ultimii 28 de ani si e tare, tare greu sa-ti formezi o i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- In 2018, Romania aniverseaza 100 de ani de la Unirea cu Basarabia, act decis in mod democratic de catre Sfatul Țarii, structura reprezentativa a populației din regiune, atat cea romana cat și cea minoritara. Numeroase lucrari științifice, memorialistice sau de documente, au abordat, in timp, aceasta…

- La propunerea consilierilor Partidului Miscarea Populara, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat o Declaratie de Unire cu Republica Moldova. In sedinta de miercuri, 28 martie, vicepreședintelui PMP, Lucian Iliescu, consilier general la Primaria, capitalei a dat citire, in plenul Consiliului…

- „Pe parcursul intregii zile au avut loc slujbe de pomenire si evenimente culturale menite sa-i aduca in amintire pe inaintasii nostri, cei care la 27 marite 1918 au decis prin vot nominal deschis revenirea Basarabiei la patria-mama", au precizat reprezentantii Arhiepiscopiei. Inaltpreasfintitul Teofan,…

- Romania a celebrat implinirea a 100 ani de la Unirea cu Basarabia, la 27 Martie 1918. Dupa 22 ani insa de la semnarea Actului Unirii in Sfatul Tarii de la Chisinau, Romania pierdea Basarabia intrata sub ocupatie sovietica.

- Elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan Luchian” Moinești au avut parte, ieri, de o frumoasa lecție de istorie prin activitatea „Sarbatorirea Centenarului Unirii Romaniei cu Basarabia”, ce a avut ca invitați speciali pe Paul-Claudiu Cotirleț, doctor in istorie, lector la Colegiul Național de Aparare București,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova.

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, peste 10 membri ai Partidului Mișcarea Populara Alba au scandat, in fața statuii lui Ion I. C. Bratianu, ”Basarabia, e Romania” și ”Traiasca Romania unita”, partidul aflat sub tutela lui Traian Basescu manifestandu-și in mai multe randuri dorința de…

- Poate ca niciodata, Basarabia nu a fost mai frumoasa ca in aceste zile cand toata suflarea romanesca, de la mic la mare, a omagiat, a aniversat 100 de ani de la Unirea acestui tinut de legenda cu Romania. Au fost organizate mai multe activitati, in scoli, in institutiile de cultura, in aer liber, in…

- Mesajul presedintelui la un secol de la unirea Basarabiei cu Romania Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul României. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest…

- Cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea cu Basarabia, liderii TNL au semnat rezoluția ”Frații in veci vor fi frați”, impreuna cu tinerii liberali din Republica Moldov (PLDM, PAS și platforma D.A.)

- I.C. Inculet a fost ales in unanimitate presedinte al Sfatului Tarii din Basarabia, dupa unirea din 27 martie 1918 el devenind ministru al Basarabiei, ministru al sanatatii publice, ministru de interne, ministru al comunicatiilor si vice-presedinte al Consiliului de ministri in Guvernul Romaniei, condus…

- Parlamentul Romaniei a adoptat luni, la finalul ședinței solemne dedicate celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, o declarație prin care "dorința acelor cetațeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor doua state" este considerata "pe deplin legitima" și in care se afirma ca "Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- Basarabia ndash; sacrificata in jocul de interese al Marilor Puteri Rapturile rusesti din trupul Moldovei se integreaza asa numitei "Chestiuni Orientaleldquo;, respectiv disputa dintre Marile Puteri ndash; in principal Imperiul Habsburgic si Rusia ndash; pentru acapararea a cat mai multe teritorii ale…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova. ”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- Evenimente culturale dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania În multe judete din tara sunt programate astazi evenimente culturale dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu România. La Botosani, de exemplu, sunt prezentate numere speciale ale revistei "Hyperion" dedicate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- „Destule lucrari istorice de dupa 1989 au atins problema intrarii Basarabiei in componenta statului roman si situatia din perioada interbelica. Insa, din diferite ratiuni, cele mai multe politice, identitare, perspectivele critice asupra evenimentelor de la inceputul anului 1918 sunt extrem de firave.…

- Consilierii au raspuns in cor: da, da, da! Seful CJ, Maricel Popa a spus ca sustine Declaratia, ca si PNL a depus un act similar, dar ca aceasta va fi luata in discutie dupa discutarea celor 51 de proiecte aflate pe ordinea de zi.

- Astazi, 27 martie 2018, Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, este, pentru prima data, oficial, zi de sarbatoare naționala in Romania. Initiativa legislativa devenita lege anul trecut, prin votul majoritatii deputatilor, apartine deputatului Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara.…

- Azi se implinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, moment in care iluzia reintregirii este folosita ca magnet electoral. La Chisinau, politicienii romani si moldoveni au confiscat patriotismul autentic al basarabenilor in scop personal: au demarat campania electorala pentru alegerile parlamentare…

- Bogdan Trifan, consilier local PMP in municipiul Husi, a prezentat, vinerea trecuta, continutul documentului care va fi supus atentiei Consiliului Local Husi, prin care se propune unirea, simbolica deocamdata, a „orasului dintre vii” cu Republica Moldova. PMP demonstreaza, astfel, ca ramane fidel proiectului…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Expozitia temporara „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania” va fi vernisata, joi, de la ora 13.00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) din Bucuresti. Expozitia va fi deschisa la MNIR in perioada 29 martie – 30 iunie, putand fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele…

- Consilierii locali din Sacele au votat joi, in unanimitate, pentru semnarea Declaratiei de Unire. Initiativa i-a apartinaținut consilierului Gheorghe Munteanu (PSD), care este și directorul Liceului George Moroioanu, care a dat citire Declarației. Și consilierii locali ai PMP, Gheorghe Baila și Gheorghe…

- Profesorul Petronel Zaharia, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a afirmat joi, la o conferinta despre Unirea din 1918, ca in prezent ia amploare miscarea unionista din Republica Moldova, unde "din sat in sat se doreste unirea cu Romania'',…

- Cetațenii municipiului Ramnicu Sarat sunt invitați de autoritați sa participe la activitațile științifice și cultural-artistice din cadrul Simpozionului ”Ramnicenii și Unirea cu Basarabia – Primul Centenar”, organizat de Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu”,…

- Cetațenii municipiului Ramnicu Sarat sunt invitați de autoritați sa participe la activitațile științifice și cultural-artistice din cadrul Simpozionului ”Ramnicenii și Unirea cu Basarabia – Primul Centenar”, organizat de Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu”,…

- Curentul unionist cucerește din ce in ce mai mulți aleși de localitațile aflate de o parte și de cealalta a Prutului. Joi va fi randul autoritaților din municipiul Buzau sa declare unirea simbolica cu Basarabia, dupa ce peste o suta de comunitați din Moldova și cateva din Romania au infaptuit deja acest…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- Participantii la constituirea Ligii Alesilor Unionisti s-au fotografiat aici la incheierea intrunirii de astazi. Persoanele care au trecut pe acolo au semnat pe o pantcarda pentru unirea Basarabiei cu tara mama.

- 12 academicieni din Basarabia și 12 academicieni din Romania au adresat solicitarea ca Nicolae Dabija, reperezentant al Sfatului Țarii 2, sa se adreseze romanilor, la 1 decembrie 2018, de la tribuna Parlamentului Roman. Solicitarea nu a primit raspuns, dar dovedește susținerea mediului academic pentru…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- „Frați in centenar” este o noua campanie Gazeta Dambovitei.ro și Actiunea 2012 – filiala Dambovița, care vor sa va aduca Post-ul FRAȚI IN CENTENAR: 100 de Declarații de Unire vin din BASARABIA, in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Partidul Mișcarea Populara Constanța a depus ieri la Consiliul Județean Constanța proiectul de hotarare privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, in vederea aprobarii in ședința solemna de consiliu, care va avea loc pe data de 27 martie, transmite Tomis News.

- Adunarea Generala a satului Badacin a semnat recent o "Declaratie de Unire" simbolica, in care se arata ca romanii nu pot sarbatori Centenarul Marii Uniri fara o parte din teritoriile pe care Romania le avea in 1918."Sa facem tot ce sta in puterea noastra pentru reintregirea tarii in anul…

- Numarul localitaților care a votat Declarația de Reunire cu Romania a ajuns la 66. Ultima fiind comuna Horodiște din raionul Calarași. Din 23 ianuarie, tot mai multe localitați din Republica Moldova au semnat Declarații simbolice.

- „PMP considera ca avem de-a face cu o criza institutionala inutila in acest moment, care arata ca societatea este mai divizata decat oricand in anul Centenarului. In conditiile in care Codruta Kovesi are deja 5 ani in fruntea DNA, se mai putea astepta un an, timp in care sa se pregateasca o procedura…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, a anuntat miercuri ca numarul localitatilor din Republica Moldova care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania a ajuns la 39. "Ati vazut probabil acest…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti. ”Suntem alaturi de un grup de primari din Republica Moldova.…

- Am plecat din țara spre Republica Moldova, cu gandul ca deseori curiozitatea de reporter, se amesteca cu dorința continua de a face, de a lua atitudine- ceea ce, sa recunosc nu m-a avantajat intotdeauna. Am facut drumul care și din nou m-a dus intr-un spațiu pe care ar trebui sa-l consider acasa, ca…

- Presedintele Partidului Mișcarea Populara, Traian Basescu, a declarat, ieri seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat în sfera de influenta a Uniunii Sovietice.…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…