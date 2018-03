Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele filialei Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor, col. (r) Mihai Purcaru a participat recent la Constanța la Conferința naționala „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie 1918), primul pas spre Marea Unire”. Tema prezentata a fost un scurt rezumat al lucrarii sale…

- Peste 1.600 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate au imbracat, duminica, tricou tricolor, la cea de-a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire.

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Liderul USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau. Parlamentarii Uniunii vor participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- In ședința ordinara de astazi, consilierii au semnat o declarație prin care susțin demersurile de unire a Basarabiei cu Romania. In contextul in care, saptamana viitoare, pe 27 martie, se vor implini 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, consilierii județeni buzoieni au adoptat, astazi, o…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012 si adresat Guvernului Romaniei, caruia i-a s-a transmis o lista lunga de cerințe in legatura cu MCV (n.r. - mecanism de monitorizare…

- Conferinta "Unirea Basarabiei cu Romania: 100 de ani dupa", sustinuta de prof. dr. Sergiu Musteata, un eveniment organizat in contextul mai amplu al sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, va avea loc miercuri, 28 martie, de la ora 18,00, la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi (MNHCV).…

- „Unirea Basarabiei și Bucovinei cu Romania. Pași spre Marea Unire. Contexte cultural-istorice” este tema simpozionului ce va avea loc in data de 23 martie, de la ora 09.00, la Casa de Cultura din Tașnad. Iata programul simpozionului: Ora 9 – 9:30 Deschiderea oficiala Intonarea imnului național al Romaniei…

- Guvernul saluta celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Guvernul saluta celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, iar premierul Viorica Dancila afirma ca România, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta…

- Alexandru Moldovan Un misterios coridor aflat in zidul dublu al unei biserici vechi de sapte secole din localitatea Uileacul Simleului trezeste si astazi interesul specialistilor privind scopul pentru care a fost realizat, lipsa unor documente si informatii relevante lasand loc legendelor si polemicilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, ca nu isi doreste sa recreeze Cantarea Romaniei cu prilejul a 100 de ani de la Marea Unire si nici un festivism inutil.

- "Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care cadru nu a fost inca adoptat de Parlament. Regretabil este si faptul ca, desi Guvernele succesive din ultimul an ne-au anuntat in repetate randuri de iminenta prezentarii unui program national…

- Actiunile Romgaz Medias (SNG), cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din Romania, au inchis pe 13 martie la maximul istoric de 37,1 lei in contextul in care rezultatul net istoric aferent anului 2017 ar putea aduce investitorilor dividende cu un randament de aproape 12%,…

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii.

- Peste 1.000 de sportivi - profesionisti si amatori - din Romania si din strainatate vor purta tricoul tricolor la a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul sportiv international va avea loc in data de 25 martie, pe plaja din statiunea Mamaia. Prin…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima, anchetatorii sugerand ca rana de la cap…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES, Ambasada Romaniei in Republica Moldova și Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinau au organizat miercuri, 28 februarie 2018, premiera in Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, la Centrul Cultural Odeon din…

- Premiera documentarului jurnalistic “Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agenția Naționala de Presa a Romaniei AGERPRES, a avut loc la 28 februarie 2018 la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau.

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- O cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat sambata pe drumul european E85 din Romania, la intersectia cu drumul european E 583, la aproximativ zece kilometri de municipiul Roman, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de

- Un copil a fost ranit la cel mai mare parc de distracții acvatic din România. Incidentul a avut loc la Therme, complexul cu apa termala din apropierea Bucureștiului. Copilul de 8 ani s-a dat pe unul dintre toboganele complexului și s-a izbit de marginea tubului.…

- "In data de 20 februarie, comunitatea roma din Romania marcheaza implinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. Cu aceasta ocazie, consilierul de stat Dana Varga a transmis un mesaj din partea Executivului. „Incepand cu anul 2011, data de 20 februarie reprezinta un…

- Pe 20 februarie, comunitatea roma din Romania marcheaza implinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor. Cu aceasta ocazie, consilierul de stat Dana Varga a transmis un mesaj din partea Executivului. „Incepand cu anul 2011, data de 20 februarie reprezinta un moment important…

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- Romania sarbatorește anul acesta cel mai important moment din existența sa ca stat suveran și independent: 100 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie. Evenimentul va fi celebrat in toata țara, insa centrul manifestarilor va fi la Alba Iulia. Romanii din toate colțurile țarii s-au grabit deja sa iși…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- Institutul de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" din Tulcea (ICEM) va organiza in acest an o serie de conferinte nationale precum si un salon national de gravura cu tema "Dobrogea in pragul Marii Uniri", pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Managerul ICEM, Sorin Ailincai, a declarat…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la Marea Unire, respectiv a 159 ani de la Mica Unire, Damian Draghici anunta lansarea unui proiect muzical unic, ce se desfasoara pe durata intregului an si care se va incheia pe 1 decembrie. Proiectul “Marea Unire: 100 de ani, 100 de piese” reuneste legende ale…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie simbolica de unire cu România, semnatarii acesteia exprimându-si bucuria de a sarbatori împreuna cu românii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri si

- Un grup de jandarmi montani au arborat drapelul Romaniei pe Varful Omu Foto: Arhiva - IJJ Decebal Hunedoara. Zece jandarmi montani au arborat astazi drapelul României pe Vârful Omu din Muntii Bucegi, la 2514 metri altitudine. Drumul catre Vârful Omu a fost foarte dificil,…

- Județul Cluj, promovat in Țara Cantoanelor Centrul National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) din cadrul Consiliului Județean Cluj va participa in perioada 25-28 ianuarie 2018 la Targul Internațional de Turism FESPO de la Zurich - manifestare turistica internaționala de top dedicata vacanțelor,…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, informeaza un comunicat al JLL Romania.

- „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj primit de la cineva din Roman - au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor care au iesit in strada”, a declarat Ecaterina Andronescu pentru Digi24. „Daca oamenii ies pentru…

- • Proiectul tehnic și detaliile de executie au peste 1.400 de pagini! Violeta Stoica Simbol al unitații naționale și monument al eroilor neamului, Crucea de pe Caraiman va intampina Centenarul Marii Uniri in șantier și imbracata in schele. Ministerul Apararii Naționale, instituția care a accesat fondurile…

- In perioada 17 – 21 ianuarie, Ministerul Turismului participa la una dintre cele mai importante manifestari expoziționale de turism din lume: FITUR Madrid (Feria Internacional de Turismo – Targul Internațional de Turism), manifestare dedicata profesioniștilor din acest domeniu și publicului larg. Ținand…

- Muzeul Iluziilor a fost deschis in premiera la Iasi in incinta Muzeului Municipal. Acesta va putea fi vizitat pana pe data de 2 februarie. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii pot intelege cum functioneaza iluziile datorita explicatiilor oferite de ghizi. Pretul…

- The Rezidor Hotel Group, una din cele mai importante companii hoteliere din lume, anunta constructia unui hotel Radisson Blu in cartierul ISHO din Timisoara, dezvoltat de omul de afaceri Ovidiu Sandor. Astfel, portfoliul The Rezidor Hotel Group in Romania creste la patru hoteluri, doua in curs de…

- Anul 2031 aduce cozi mari la lanțul de librarii patronat de Codrin Ștefanescu. Se lanseaza cartea „Otrava cu maner” a nonagenarului Pavel Coruț, o analiza fina despre cum ar fi aratat Romania daca al 11-lea Guvern Dragnea nu ar fi interzis in țara orice activitate finanțata de George Soros, stabilit…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma ca Romania are nevoie de o democratie puternica si care sa serveasca intereselor cetatenilor si nu "clanurilor politice". "Partidul National Liberal este partidul care a contribuit la constituirea statului modern si unitar - la unirea tuturor…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Muzeul Național Cotroceni a deschis, ieri, seria manifestarilor dedicate Centenarului cu expoziția „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari”. Expozitia, care va putea fi vizitata pana pe 13 februarie, include fotografii rare, infatisand Familia Regala…

- Liderul PSD Brasov, Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat duminica pentru AGERPRES ca asteptarile sale de la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al formatiunii coincid cu cele ale romanilor, ca este nevoie de liniste si pace, de unitate, solidaritate si respect…

- Timișoara Saracens – RC Batumi, in semifinalele Champions Shield la rugby. Meciul tur, in Georgia, pe 13 ianuarie. Timișoara Saracens va intalni in semifinalele Continental Shield, competiție ce asigura un loc in sezonul 2018-2019 al Challenge Cup (a doua competiție intercluburi ca valoare din Europa),…

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- Toți cei care locuiesc la casa in Romania vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Podul care ar micsora distanta Chisinau-Bucuresti "cu 100 de kilometri" Foto: Arhiva. Un drapel tricolor cu o lungime de 100 metri va fi desfasurat duminica peste podul feroviar Peste Prut, de la Falciu, judetul Vaslui. Evenimentul începe la ora 14:00, pe partea dreapta a Prutului, urmând…

- Vine Anul Nou cu o veste proasta pentru proprietarii de masini din Romania mai ales care au ceva vechime.Zilele acestea, mai precis pe 19 decembrie, a aparut o noua lege care ii va afecta pe toti posesorii de autoturisme mai vechi.Actul normativ se va aplica partial de la 1 ianuarie si integral din…