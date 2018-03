Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PD-L, Gelu Vișan, un apropiat al fostului președinte Traian Basescu, susține intr-o postare pe facebook ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi se pregatește sa candideze pentru cea mai mare funcție din Romania, și anume acea de președinte al Romaniei.

- Pe 27 februarie seara, cand a plecat de la serviciu, Ancka Gaica a intalnit pe strada un barbat in varsta de 73 de ani. „L-am vazut sarman, cu hainele murdare, ude, cu niște pantofi marimea 46 (aprox) și fiind vizibil ca poarta la picior cu 3 nr mai mici. Il intreb daca vrea o patura...(matușa…

- Fostul presedinte al Bulgariei, Rosen Plevneliev (53 de ani), a explicat cum se vad de la sud de Dunare progresele Romaniei. levneliev, care a condus Bulgaria intre 2012 si 2017, nu s-a ferit sa recunoasca faptul ca Romania a luat un avans considerabil fata de Bulgaria in ultimii ani. “Romania, in urma…

- 76 de localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. „Si in timp ce in stanga Prutului a inceput batalia pentru UNIRE, in Patria Mama se desfasoara o acerba si penibila batalie pentru putere intre oameni de la varful institutiilor de forta ale statului". Declarația…

- F.T. Cu riscul de a ne transforma “in avocații diavolului”, cum ar concluziona perdanții unui proces aflat pe rol la Curtea de Apel Ploiești, putem afirma ca, da, actul de justiție trebuie indeplinit corect, cu celeritate, sa fie transparent și fara partinire. Pe de alta parte insa, balanța trebuie…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in comuna Rafov, sat Moara Domneasca. Potrivit IJP Prahova, o minora a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversarea strazii. Din primele informatii se pare ca victima nu se afla pe trecerea pentru pietoni. Copila,…

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din România care facut acest pas, documentul urmând sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie.

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din Romania care facut acest pas, documentul urmand sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O noua ordonanta de urgenta vine in ajutorul primarilor de comuna. Viceprim-ministrul Paul Stanescu a anuntat la Adunarea Comunelor din Romania ca excedentul primariilor va putea fi folosit, printre altele, si pentru plata salariilor.

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- Traian Basescu urmeaza sa devina din nou bunic. Fiica sa, Elena Basescu, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook , ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar reacția fostului președinte nu s-a lasat așteptata. „Mare bucurie! Anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena.…

- Dezvaluiri incredibile au fost facute in aceasta seara despre familia procurorului de la DNA Ploiesti, Lucian Onea. Incercand sa afle informatii despre Onea chiar de la cei care il cunosc cel mai bine, familie si apropiati, reporterii Romania TV au avut parte de o supriza colosala. Mai multi batrani…

- Moartea fulgeratoare a lui Carmen Alina Borota a socat o tara intreaga. Cosmeticiana din municipiul Carei s-a stins din viata la varsta de 42 de ani, lasand in urma o familie indurerata, dar si zeci de prieteni care au iubit-o si care nu isi pot reveni din soc. Carmen nu suferea de nicio boala, dar…

- „M-a impresionat foarte urat, am vazut dezbaterea in Parlamentul European. Vreau sa stiti ca Parlamentul European are 750 de europarlamentari. In toata sala au fost maxim 40. Marile familii, nici socialistii, nici PPE-ul (Partidul Popular European - n.r) n-au participat, ca si-au dat seama ca romanii…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. A

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.”Cum sa…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Urmare a unei interpelari a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentala…

- Satul Puhoi din raionul Ialoveni este o alta localitate ce a votat Declarația de Unire, informeaza Provincial. Declarația a fost votata la 29 ianuarie 2018, de catre Consiliul Local. „Iar daca Unirea noastra de azi este un simbolica, sa ne ajute Dumnezeu ca ea sa fie un pas…

- Investirea noului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, a starnit numeroase controverse. De la balbele și momentele unor jenante din audierile din Comisiile de Specialitate ale Parlamentului pana la diversele informații aparute in spațiul public. La randul sau, fostul președinte Traian Basescu nu este…

- Traian Basescu are parte de o primire entuziasta la Nisporeni, acolo unde azi are programata o intalnire cu cetațenii orașului. Sala Centrului de Cultura Luceafarul din localitate este arhiplina, muzica patriotica ținand prim-planul debutului manifestarii.Peste 1000 de romani din Nisporeni, Republica…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Pana cel tarziu la 1 ianuarie 2019, legea Educatiei va fi modificata, se arata in Programul de guvernare 2018-2020. "Privim educatia ca un factor strategic de dezvoltare (...) Implementarea principiului egalitatii de sanse in educatie, imbunatatirea performantelor educationale, abilitatilor si competentelor…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, el a fost ministru de Finante in Guvernul Grindeanu.

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Alți patru baieți intra in reality show-ul Ma insoara mama! Cove a strabatut mii de kilometri la inceputul acestui an pentru a-i cunoaște pe cei opt baieți dornici sa-și cunoasca jumatatea in emisiunea Ma insoara mama! Inscriși de mamele lor și mizand pe deciziile pe care acestea le vor lua pe parcursul…

- Viorica Dancila, noul premier al Romaniei, a trecut prin momente extrem de neplacute in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata pe strada. Romania are prima femeie premier desemnat, Viorica Dancila . Un detaliu mai puțin cunoscut din viața Vioricai Dancila, care s-a facut remarcata la Bruxelles dupa…

- Astazi,17 ianuarie 2018, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza 32 de percheziții, in municipiul București și in județele Mures, Bistrita Nasaud, Cluj Napoca, Alba,…

- Fostul presedinte Traian Basescu îl avertizeaza pe Liviu Dragnea de faptul ca România se confrunta cu tensiuni militare, cu deprecierea monedei naționale sau cu creșterea dobânzilor, iar „în lumea democratica, schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national”.…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- Dupa un week-end plin pentru salvamontistii din intreaga tara, cu peste 140 de actiuni de salvare, astazi, pe langa activitatile normale de asigurare a asistentei in toate statiunile din tara, in bazele, posturile si cabinetele medicale si pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna in care vor…

- Pompierii din Prahova intervin, sambata seara, in comuna Targsorul Vechi, unde un abator a fost cuprins de flacari. Focul se manifesta generalizat, pe o suprafata de 1.000 de metri patrati. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii intervin, la ora transmiterii…

- Matt Hills, un american care a facut fotografii la nunta unor romani in 1981, la biserica Stravropoleus din București, incearca acum sa dea de urma mirilor prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a le da acele poze care nu au ajuns niciodata la ei. El a intrat sa viziteze biserica Stravropoleus…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Nepotii lui Traian Basescu s-au imbracat in costume de Mos Craciun si s-au pus pe deschis cadouri, alaturi de mama lor, Elena. Si Elena Basescu a avut un cadou ascuns sub brad. I l-a adus fiul ei, Traian. Fostul presedinte Traian Basescu a petrecut in Ajun alaturi…

- Dezvaluiri soc in direct la Romania TV. Un parlamentar din Opozitie a lansat o ipoteza uluitoare. A devoalat numele viitorului presedinte al PSD. Omul lui Traian Basescu, PMP-istul Corneliu Bichinet crede ca Liviu Dragnea nu mai are viata lunga la sefia PSD. Mai mult, Bichinet stie si cine ii va…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca Bugetul de stat pe 2018 este unul care genereaza o crestere a datoriei publice, ceea ce indeparteaza Romania de zona euro si de "nucleul dur" al UE."Am privit cu atentie bugetul și aș face cateva observații. Este un buget care iși așeaza caracterul…

- România și-a luat adio de la Mihai I. Zeci de mii de oameni i-au adus un ultim omagiu saptamâna aceasta, zeci de mii de oameni l-au însoțit sâmbata pe ultimul drum și milioane de oameni l-au plâns acasa.

- Peste 3000 de carți aparținand profesorului universitar doctor Ileana P. Hogea au fost donate Bibliotecii Comunale din Sudiți. Nascuta la Sudiți, Ileana P. Hogea este primul și cel mai mare sinolog din Romania. In semn de respect fața de gestul sau, autoritațile locale din comuna au decis ca biblioteca…

- A trecut o saptamana de la trecerea in nefiinta a Regelui Mihai si abia acum ies la iveala amanunte incendiare despre decesul Majestatii Sale. Jurnalista Camelia Csiki, de la TVR, a devoalat totul chiar la Televiziunea Nationala. Aceasta spune ca Regele a murit in somn.Citeste si: Traian Basescu…

- 2017 este anul protestelor. Dorinta PSD de a schimba legile justitiei i-a enervat pe romani, astfel ca au iesit masiv in strada. In direct la Romania TV, fostul presedinte, Traian Basescu, a reactionat la aceste proteste. Pe actualul senator il deranjeaza faptul ca ceilalti lideri ai Opozitiei au…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu sustine ca cei care vorbesc de anticipate sunt "copii" si nu crede ca ar exista vreun politician responsabil care sa poata spune ca in Romania se pot organiza alegeri anticipate. "Cei care vorbesc de alegeri anticipate sunt copii. Nu…