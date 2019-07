Uniqa lansează o platformă digitală pentru despăgubiri Casco: aviz în 30 de minute pentru ... Șoferii care beneficiaza de o polița de asigurare Casco trebuie sa aștepte in mod obișnuit aproximativ o saptamana pentru soluționarea dosarului de dauna, inclusiv in cazul daunelor ușoare, din cauza unor proceduri birocratice și a numarului ridicat de solicitari. Compania de asigurari Uniqa a dezvoltat o platforma digitala prin care șoferii pot obține avizul pentru despagubire intr-un interval de numai 30 de minute, in cazul in care... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

