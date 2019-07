Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei propune Guvernului introducerea pe piata carburantilor a unui sistem similar cu cel din Austria si Germania, unde toate companiile petroliere stabilesc preturile in acelasi timp, a declarat, luni, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. "Germania…

- Un bilanț provizoriu al realizarilor președinției romane la conducerea semestriala a Consiliului Uniunii indica din plecare o performanța remarcabila: inchiderea a peste 90 de dosare! Mai mult decat cele inchise de Austria și Bulgaria la un loc. Clasamentul performanțelor plaseaza pe unul dintre primele…

- La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei. In februarie, presedintele CC, Bogdan Chiritoiu, declara, pentru AGERPRES, ca platforma web si aplicatiile mobile vor fi gata…

- A IX-a editie a Festivalului International de Statui Vivante are loc in perioada 14-17 iunie. Desfasurata sub mesajul "EXISTAM!", editia din acest an va reuni artisti din Spania, Portugalia, Serbia, Israel, Austria, Anglia, SUA si Romania care vor prezenta 45 de spectacole

- Organizatorii celui mai amplu festival dedicat transformarilor provocate de Internet organizat vreodata in Romania, iCEE.fest: UPGRADE 100, au anuntat ca Facebook si Google vin la Bucuresti cu cel mai mare numar de speakeri si traineri din istoria de 8 ani a evenimentului.

- Grupul ceh CEZ vrea sa-si vanda afacerile din Romania, atat pe zona distributie si furnizare, concentrate in Oltenia, cat si cele de productie de energie, concentrate in Dobrogea, potrivit unor surse din industrie, citate de Profit.ro.Astfel, potrivit unor surse oficiale, autoritatile din…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Consiliul Județean Arad a anunțat cine sunt cei care au depus oferte pentru reabilitarea drumului Arad-Pancota: companii din Romania, Columbia, Turcia, Austria, Bulgaria, Italia au depus oferte, in calitate de lideri de asociere, asociați, subcontractanți sau terți susținatori. Ofertanții din țara au…