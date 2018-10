Unilever renunță la planul de relocare în Olanda, după Brexit Grupul anglo-olandez Unilever si-a abandonat planul de a-si muta cartierul general de la Londra la Rotterdam, din cauza criticilor investitorilor, transmite BBC. Unilever, producătorul săpunului Dove, al ceaiurilor Lipton şi al îngheţatei Ben & Jerry's, a anunţat în februarie că sediul său social va fi transferat la Rotterdam (Olanda). Producătorul s-a declarat în repetate rânduri în favoarea modificării structurii sale duale - care datează din 1930 - conform căreia în prezent compania are un cartier… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

