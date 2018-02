Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 15 februarie, Google va aplica regulile cu privire la tipul de formate de publicitate online agreate de Programul Better Ads Experience, lansat de Coalition for Better Ads – un organism printre ai carui membri se numara Facebook, Microsoft, dar si publisheri precum Thomas Reuters…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Producatorul de bunuri de larg consum Unilever a anuntat luni ca isi va retrage publicitatea de pe platformele digitale precum Facebook sau Google daca acestea creeaza disensiuni in randul societatii sau nu reusesc sa protejeze copiii.

- In e-commerce, la fel ca in multe alte domenii, exista o serie de mituri aparute de-a lungul timpului. Multi antreprenori incepatori se sperie atat de tare de ele, incat sfarsesc prin a face niste greseli care fie le incetinesc dezvoltarea business-ului, fie ii costa scump timp si bani. Expertul…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Declarat de Forbes ca fiind în top 10 experți în marketing online, Tim Ash vine în premiera la TeCOMM București, evenimentul premium de comerț electronic care are loc pe 7-8 martie. Organizatorii anunța o ediție inedita a evenimentului care înglobeaza o comunitate de peste…

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Publicitatea pentru monede virtuale, oferte initiale de monede virtuale si optiuni binare a fost interzisa pe platformele Facebook. Directorul pentru managementul de produse al Facebook, Rob Leathern, a scris intr-o postare pe blog ca Facebook considera ca publicitatea trebuie sa fie sigura si ca ”reclamele…

- Producatorul roman de inghețata Betty Ice a ajuns la un acord de vanzare catre gigantul anglo-olandez Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara, scrie Profit.ro, citand surse apropiate tranzacției. Surse din piața de fuziuni și achiziții, citate de Mirsanu.ro, estimează…

- Facebook și Google au devenit pericole la adresa democrației prin efectele pe care le au asupra oamenilor și a mediului, a declarat miliardarul american George Soros la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit Quartz . Mai exact, acesta spune ca Facebook și Google aconteaza 50% din totalul reclamei…

- George Soros este cea mai controversata personalitate a secolului 21. Numele sau a fost asociat de diverși cu o serie de conspirații. Ca pachetul sa fie complet, de curand, și-a dat cu parerea despre Google și Facebook. In aceste zile la Davos, in Elveția, au loc o serie de conferințe importante menite…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Scandalul de la Spitalul Județean Timișoara intra intr-o noua faza. Medici, asistente și infirmiere de la SCJUT au reclamat reclama limbajul nepotrivit și atitudinea superioara a șefului Secției de Chirurgie Vasculara, Mihai Ionac. Acesta spune ca e victima unei inscenari, pentru ca s-ar fi plans la…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Incepand de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informationale risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) daca nu sterg continutul ilegal de pe platformele pe care le administreaza, de la mesaje calomnioase la propaganda neonazista si instigare la violenta.…

- Incapacitatea autoritatilor de a accesa datele de pe dispozitivele electronice din cauza aplicatiilor criptate este "o chestiune urgenta de siguranta publica", a declarat marti directorul FBI, Christopher Wray, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Nu cu mult timp in urma, multi ar fi considerat realitatea virtuala (VR) si augmentata (AR) ca fiind ceva mai probabil de gasit in filmele SF decat in magazinele locale de electronice. Nu mai este cazul. Acum, companiile importante, cum ar fi Google, Facebook si Sony, au anuntat ca vor sau au lansat…

- Soferul baut care a provocat accidentul de la Tiganesti, plasat sub control judiciar in Eveniment / In seara zilei de sambata, 6 ianuarie, trei persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, intre localitatile Poroschia si Tiganesti. Printre…

- Directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a solicitat, in perioada 20 noiembrie – 29 decembrie 2017, realizarea unei analize la nivel intern privind impactul economico-financiar al cheltuielilor companiei, fiind realizata ulterior o scadere a acestora cu aproximativ 12,7 milioane…

- Cateva sute de solicitari la Ambulanta in minivacanta de Anul Nou in Eveniment / 572 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- GCHQ, agentia britanica specializata in spionaj cibernetic, nu reusese sa gaseasca suficienti noi angajati, deoarece acestia prefera sa lucreze pentru companii precum Facebook sau Google, care le ofera salarii de patru-cinci ori mai mari, scrie go4it.ro.

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters, care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon, scrie libertatea.ro.Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi.

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Grupul Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator mondial de medicamente generice si totodata cea mai mare companie din Israel, a anuntat joi ca intentioneaza sa elimine 14.000 de locuri de munca la nivel mondial, adica aproximativ un sfert din efectivele sale, in urmatorii doi ani,…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului Twenty-First Century Fox Inc, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters si AFP.…

- Aproape 500 de teleormaneni au cerut recalcularea pensiilor in Social / La nivelul judetului, 499 de pensionari au solicitat, pana in prezent, recalcularea pensiei anticipate partiale, potrivit reprezentantilor Casei Judetene de Pensii Teleorman. Conform prevederilor Legii 216/17 noiembrie…

- Facebook a anuntat ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze catre sediul sau international din Dublin, informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte ca urmare a dezvăluirii practicilor…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Grupul informatic american Apple a confirmat luni ca a ajuns la un acord pentru preluarea aplicatiei Shazam, care permite utlizatorilor sa identifice o melodie prin simpla directionare a telefonului spre sursa audio, informeaza Reuters. Apple nu a oferit detalii legate de pretul tranzactiei.…

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanica infiintata in 1999, permite oamenilor…

- Directorul APA CTTA, societate care furnizeaza servicii de apa și canal in Alba, este intrebat, sambata, pe Facebook, de un internaut, daca ar face baie sau gati cu apa de la robinet, mesajul fiind ilustrat cu fotografii in care apa este ruginie. ”Asta-i apa cu care trebuie sa ma spal de 3 zile. Ma…

- O magazie de lemne s-a facut scrum de la o lumanare uitata aprinsa in Eveniment / Flacarile au mistuit o magazie de lemne la Rosiorii de Vede, in dupa amiaza zilei de 7 noiembrie, pompierii militari reusind sa lichideze incendiul inainte ca acesta sa se extinda si la casa de locuit, informeaza purtatorul…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Comisarul politiei belgiene Catherine De Bolle a fost numit la conducerea Europol (Oficiul European de Politie), a anuntat miercuri Consiliul Uniunii Europene, relateaza Reuters.Dna De Bolle, 47 de ani, va prelua conducerea de la diplomatul britanic Rob Wainwright ca urmare a unui proces de…

- Youtube anunța schimbari importante pentru lupta impotriva extremismului online. Directorul Susan Wojcicki a anunțat ca se vor face noi angajari și se va extinde parteneriatele existente pentru a opri raspandirea materialelor violente incarcate pe platforma. Susan Wojcicki, directorul Youtube, a anunțat…

- General Motors intentioneaza ca in 2019 sa lanseze o flota de taxiuri cu emisii zero si capabile sa se conduca singure. "Daca vom continua cu rata actuala de schimbare, vom fi pregatiti sa implementam aceasta tehnologie la scara larga in 2019", a declarat presedintele General Motors, Dan Ammann,…

- „Dezvoltarea ciber-spațiului Chinei a intrat in linie dreapta. (…) Ușile Chinei vor deveni din ce in ce mai deschise”, a declarat Xi Jinping, președintele Chinei, intr-un mesaj adresat duminica celui mai mare forum cibernetic din China, citat de Reuters . Partidul Comunist Chinez a inasprit reglementarile…

- BMW are in plan investitii de zeci de miliarde de euro in noi tehnologii in speranta de a face fata amenintarii Tesla, insa isi poate producatorul auto german sustine vanzarile in timpul derularii procesului de transformare? In urmataorii ani, producatorul auto bavarez vrea sa se transforme…

- Seful serviciului de informatii interne din Germania (BfV), Hans-Georg Maassen, a acuzat luni companiile tech americane, intre care si Facebook, ca nu isi asuma suficient responsabilitatea pentru continutul site-urilor lor, subminand democratia pentru ca nu fac distinctie intre fapte si opinii, relateaza…

- Autoritatile de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber Technologies pentru felul in care a tratat compromiterea datelor confidentiale ale clientilor, in urma unui atac al hackerilor produs anul trecut. In Uniunea Europeana, autoritatea pentru confidentialitatea datelor va discuta…

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.…

- Fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir anunța pe contul sau de Facebook ca urmeaza sa faca dezvaluiri despre rețeaua coordonata și controlata de generalul Dumitru Dumbrava, fost șef al Direcției Juridice din SRI. Daniel Dragomir scrie ca va devoala „statul paralel in toata splendoarea sa” precizand…

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta Botosani, format din ambulantier si asistent, a fost vandalizat, luni, pe raza localitatii Manoleasa, dupa ce a raspuns unui apel primit pe 112, in urma caruia o femeie de 83 de ani avea nevoie de ajutor medical. Autospeciala Ambulantei a fost atacata la locul…