- Imagini mai putin obisnuite au fost surprinse vineri de o camera de supraveghere montata pe bordul unui autoturism care circula dinspre Gura Humorului spre Suceava, pe drumul national 17.Traficul parea ca se deruleaza fara nici un fel de problema, si nimic nu lasa de inteles ce avea sa urmeze. ...

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce procurorii au inceput urmarirea penala pentru conducerea unui vehicul sub influenta…

- Florin Salam a fost audiat, astazi, la sediul central al DIICOT, in legatura cu un proxenet celebru din Giurgiu, care susține ca este nașul sau și care i-ar fi „furnizat” celebrului interpret de manele prostituate de lux.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Volkswagen a publicat primele imagini oficiale cu interiorul noii generații Touareg. SUV-ul constructorului german va integra o planșa de bord digitala alcatuita din doua ecrane (12 și 15 inch). Debutul oficial are loc in 23 martie.

- Kristina Mladenovici (24 de ani, 14 WTA) a promovat turneul de la Acapulco alaturi de iubitul ei, Dominic Thiem (24 de ani, 6 ATP). Mladenovic, favorita numarul 2 a turneului din Mexic, se distreaza in Mexic. Și-a facut timp pentru cateva jonglerii alaturi de prietenul ei, austriacul Dominic Thiem. …

- CSMS Iași a prins ultimul loc de play-off in dauna lui Dinamo, iar imaginile bucuriei din vestiar, de la finalul infrangerii cu Viitorul, scor 0-1, au facut senzație pe internet. Ieșenii au incarcat un videoclip in care jucatorii sarbatoresc in stil latin, cu strainii din lotul lui Stoican in rolurile…

- Nu doar Meghan Markle are mici taine din trecut care ar dori sa ramana pe veci ascunse. Se pare ca și Prințul Harry ar fi avut un cont „secret” pe o rețea de socializare, unde ar fi avut imagini compromițatoare in care era surprins in ipostaze deloc demne de un prinț. Prințul Harry are un cont secret…

- Durere fara margini la Balti! Membrii unei familii de patru persoane au decedat dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Printre victime se afla doi copii minori.Tragedia s-a intamplat astazi, 20 februarie. Cadavrele au fost gasite acum seara de catre nanașii victimelor.

- Astazi, in Sala Mare a Casei de Cultura din municipiul Constanta, a avut loc festivitatea de premiere a seniorilor care au implinit varstele de 80 ani, 90 ani, respectiv 50 de ani de casnicie.In cadrul evenimentului a fost prezent primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau."Astept cu emotie sa…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Viilor nr.9 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la o casa. Doua echipaje de pompieri…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Specialistii de la Boston Dynamics au dezvoltat roboti și le-au adaugat o noua capacitate. Acum roboții pot identifica o usa, o pot deschide, dar mai mult, o pot ține deschisa pentru ca un alt robot sa treaca prin aceasta ușa.

- Operațiunea de salvare in cazul avionului prabusit cu 71 de oameni la bord s-a incheiat oficial. Cutiile negre ale aparatului de zbor au fost gasite, asa ca in curand ar trebui sa fie clare cauzele catastrofei aviatice.

- Veste teribila pentru lumea fotbalului. Liam Miller, fost mijlocas la Celtic si Manchester United, a murit vineri seara, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul la pancreas, boala care i-a fost descoperita in luna noiembrie a anului trecut.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- SPA, direcție de filaj și acuzații grave! Au aparut reacții incredibile dupa dezvaluirile despre ce se intampla in interiorul Serviciului de Paza și Protecție a demnitarilor. Se cere deja o comisie speciala de ancheta a activitații SPP, dar pana atunci la Comisia de aparare din Senat sunt chemate nume…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 Constanta Tulcea la iesire din localitatea Tariverde din judetul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un Fiat si un Jeep. In urma impactului extrem de violent ambele autovehicule au fost avariate. Pasagerul de pe…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. Din primele informatii in accident sunt implicate un microbuz de calatori si un autoturism. ...

- Mamele a trei copii de la Școala Generala nr. 28 din Municipiul Constanța au mers in cursul zilei de 30 ianuarie la unitatea de invațamant pentru a depune plangeri cu privire la comportamentul agresiv al unui alt elev. Dupa ce au plecat de la secretariatul școlii, femeile au intrat in școala și l-au…

- Prezentatoarea Stirilor Pro TV Andreea Marinescu (37 de ani) s-a casatorit cu politistul criminalist Adi Tiulescu (40 de ani). Ceremonia, care a avut loc in acest weekend, a fost una extrem de discreta si vine la un an dupa ce au devenit parintii unui baietel.

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Un bebeluș a fost lasat de doi parinți din Cluj, singur in mașina, timp de o ora in parcarea Mall ului Vivo (fostul Polus). "Azi, in jurul orei 13:30, in parcarea mall-ului Vivo din Cluj Napoca a fost gasit intr-o mașina un bebeluș care plangea foarte tare, parintii lui l-au lasat acolo in…

- Tinerii insuraței, Ryan Jenks și Kimberly Weglin din Utah (SUA) sunt fani ai sporturilor extreme. Atunci cand a cerut-o in casatorie, s-a intanplat in timp ce ei erau deasupra canionului, ținandu-și echilibrul pe niște frangii.

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Imagini cu un jandarm care loveste cu pumnul participanti la protestele de sambata din Piata Universitatii au fost distribuite intens pe retelele sociale provocand reactii vehemente. Barbatul ii loveste puternic de mai multe ori cu pumnul pe unii dintre cei care incearca sa forteze cordonul de jandarmi…

- Prima veste buna pentru familia lui Fane Spoitoru de la decesul surprinzator al acestuia de acum aproape doi ani. Mai exact, fratele celebrului și controversatului om de afaceri a fost eliberat, motiv pentru ca Ion Migdal sau Migdale, așa cum este el cunoscut, sa faca o petrecere pe cinste.

- Incident deosebit de grav intre polițiștii salajeni. Dupa ce au participat cu toții la bilanțul pe anul trecut, oamenii legii s-au strans la o paranghelie polițieneasca in Șimleu Silvaniei, așa cum o fac de obicei. Numai ca, de aceasta data, doi polițiști s-au luat la bataie in momentul plecarii de…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe nu va mai merge, marti, in vizita la Palatul Victoria, in locul sau urmand sa participe, la o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei. Decizia vine dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Dupa ce in urma cu cateva zile, in Parcul National Piatra Craiului, a fost filmata o haita de șapte lupi , acum, o camera de monitorizare a faunei a surprins imagini rare cu un ras, la trei ani dupa ultima aparitie in zona a unui asemenea exemplar. Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialiștii…

- Autoritatile din California nu-si pierd speranta si continua sa-i caute pe cei 7 oameni disparuti in cumplitele avalanse de noroi care au inghitit cartiere intregi din sudul statului. 17 persoane au murit si 28 au fost raniti. Continua sa apara imagini infioratoare, inregistrate la momentul producerii…

- Imagini inedite in parcarea unui restaurant din Lugoj. La orele pranzului, un aparat de zbor a aterizat in parcarea restaurantului de lux aflat la marginea orasului. Atat personalul care era de serviciu, clientii, dar si unii soferi aflati in trafic au fost surprinsi de aparitia inedita, astfel ca momentul…

- Simona Halep a ajuns de cateva zile in Australia și a inceput deja pregatirile intense pentru primul turneu de Mare Șlem al anului. In aceasta dimineața, liderul din clasamentul WTA s-a antrenat alaturi de Darren Cahill pe Rod Laver Arena. Turneul de la Australian Open se va desfașura in perioada 15-30…

- Mai sunt cateva zile si se implineste o luna de la ziua in care romanii si-au condus pe ultimul drum Regele. Primele imagini cu locul de veci al Majestatii Sale au aparut public, desi nimeni nu are voie sa viziteze capela in care se afla cavoul acestuia.

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- Madalin Voicu s-a despartit discret de fosta lui iubita, pictorita Carmen Olteanu, si, de cateva luni, are o noua "cucerire", pe care nu se fereste sa o arate tuturor! Mai mult decat atat, Adriana a intrat deja ”in familie” intr-un mod care, cu siguranta, o va infuria pe fosta partenera a lui Madalin.…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Georgia si Gianluca Vachi si-au spus ”ADIO” la sfarsitul lui mai, insa se pare ca frumoasa Georgia a reusit sa treaca peste divort. Fosta sotie a celebrului milionar traieste o viata de vis si isi innebuneste prietenii virtuali cu aparitiile sale provocatoare.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in zona Dacia, la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Bogdan Petriceicu Hasdeu. Din primele informatii in accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta…

