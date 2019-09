Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, propune, intr-o initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Codului fiscal, depusa la Senat, taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei cu 50%.

- Propunerea legislativa prevede instituirea unei taxe pe veniturile reprezentand pensii si indemnizatii pentru limita de varsta primite in baza unor legi si statute speciale. "Conform informatiilor furnizate de Casa Nationala de Pensii pentru un numar de 9.312 beneficiari de pensii de serviciu…

