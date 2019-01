Stiri pe aceeasi tema

- Ren Zhengfei, fondatorul Huawei, nu iese foarte des in public, insa in urma crizei de imagine pe care compania o are la nivel mondial, acesta a oferit cateva declaratii referitoare la suspiciunile de spionaj. Acesta a negat din nou colectarea de date si posibilitatea de a oferi control guvernului chinez…

- Eva Jumatate, fetița de 10 ani a unor medici romani stabiliți in Suedia, a ajuns in finala concursului „Suedezii au talent”, dupa ce a impresionat juriul cu vocea sa și a primit un Golden Buzz. Videoclipul cu piesa cantata de ea, apoi momentul calificarii și bucuria familiei a fost postat pe pagina…

- #BREAKING: China’s Chang’e-4 probe successfully made the first-ever soft landing on the far side of the Moon on the South Pole-Aitken basin Thursday morning, a major milestone in space exploration. #ChangE4 pic.twitter.com/mt2YTWqlxs— Global Times (@globaltimesnews) 3 ianuarie…

- Ministerul Apararii din China l-a criticat joi pe ministrul apararii american in exercitiu, Jim Mattis, pentru ''acuzatiile sale false'' impotriva Chinei, dar a avut si cuvinte de lauda pentru eforturile lui de a promova legaturile militare chino-americane, transmite Reuters. Presedintele…

- Xi Jinping a revendicat vineri o „victorie zdrobitoare“ impotriva coruptilor din cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC), promitand totodata continuarea campaniei anti-coruptie lansate in momentul instalarii sale la putere, relateaza televiziunea publica dupa o reuniune a Biroului Politic al PCC.

- In ultimii ani, spun analistii care studiaza situatia la comanda guvernului UE, aceste doua puteri detin in mainile lor cota leului de pe piata europeana a investitiilor. Aproape jumatate din tarile "Comunitatii celor 27" considera ca este datoria lor sa spuna povesti de groaza despre interferenta Kremlinului…

- Summitul dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau american Donald Trump din Argentina a fost "prietenos și onest" și va ajuta la evitarea tensiunilor viitoare, a declarat Wang Yi, consilier prezidențial chinez, citat de Euronews.