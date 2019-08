Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multi dintre beneficiarii tichetelor isi rezerva vacantele de vara cu sapte luni mai devreme, la capetele de sezon, in lunile mai, iunie si septembrie, afirma Alin Burcea, CEO al touroperatorului Paralela 45. 'Voucherele de vacanta acum merg bine, in mai si iunie si septembrie, adica la sfarsit…

- Pretul mediu al autovehiculelor pe piata europeana va creste cu 2,6% in perioada 2019 - 2020, in timp ce inmatricularile de masini noi vor consemna un recul de 3,1%, estimeaza expertii Euler Hermes, intr-un studiu privind evolutia sectorului auto, publicat joi. Conform prognozelor, valoarea…

- "Dupa o imbunatatire a evolutiei slabe din trimestrul doi, redresarea ar putea deveni mai proeminenta daca mediul extern se stabilizeaza", apreciaza Ministerul Economiei.Dupa ce a evitat la limita recesiunea la finalul lui 2018, economia germana a crescut cu 0,4% in primul trimestru din…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei au urcat la 636.000 tone in primele cinci zile din sezonul 2019/2020, comparativ cu 584.000 tone in perioada similara din sezonul precedent, a anuntat vineri Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters. Anul trecut, Ucraina avut o productie record…

- "Discutam acum cu partenerii noștri români sa semnam un acord de cooperare tehnico-militara. Acest acord ne va da unda verde sa sporim colaborarea în diverse domenii legate de aparare și securitate" , a declarat luni, ministrul adjunct pentru afaceri externe al Ucrainei, Igor…

- Pe 26 aprilie 1986 o serie de teste nereușite la reactorul 4 al centralei de la Cernobil, din nord-vestul Ucrainei, a determinat o explozie devastatoare care a ramas in istorie drept cel mai mare accident nuclear de pana acum, scrie yoda.ro.

- RITTER Broker, jucator activ in piata de brokeraj de asigurari, deschide a doua agentie in Baneasa Shopping City si isi continua dezvoltarea pe piata locala printr-un concept unic de vanzari produse de asigurari, punctul fiind situat in zona de food...

- In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in statiunea Soci - de pe coasta ruseasca a Marii Negre - Pompeo a spus ca a dat de inteles clar Rusiei ca nu poate repeta o ingerinta electorala in SUA de felul celei din alegerile…