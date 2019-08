Stiri pe aceeasi tema

- „Uniforma, a doua familie” Avand in vedere tradiția istorica militara a orașului Campia Turzii, precum și importanța aportului pe care Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgența și serviciile subordonate

- Un carambol cu patru autovehicule a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10:10, la iesirea din orașul Zalau spre Hereclean, in județul Salaj. In accident au fost implicate un autoturism marca Opel, o duba de transport marfa, o camioneta și un TIR, iar din cele opt persoane implicate, doar trei…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat sa acorde primul ajutor victimelor de la un accident care a avut loc intre doua autoturisme la ieșirea din Fagaraș spre Sibiu. „Sunt doua victime neincarcerate, constiente. A intervenit Detașamentul de Pompieri Fagaraș cu o autospeciala cu apa…

- Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta efectueaza, miercuri, cautari in apropierea casei lui Gheorghe Dinca, a anuntat procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila. "Astazi noi nu am desfasurat nicio perchezitie si nu am cautat in alte imobile. La momentul acesta se fac niste cautari de catre…

- De 8 ani, la nivelul județului Ialomița, in toate cazurile de inec se intervine cu salvatori din alte județe. Situația este generata de faptul ca Inspectoratul pentru Situații de Urgența «Barbu Catargiu» al Județului Ialomița nu mai are echipaj de scafandri. Intr-un raspuns oficial, reprezentanții instituției…

- Joi, 6 Iunie 2019, a avut loc Concursul Profesional al “Serviciilor Private pentru Situații de Urgența” organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Avram Iancu Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ieri, Inspectoratul Școlar Județean Salaj in colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Porolissum” al județului Salaj, a organizat concursul de protectie civila “Cu viața mea apar viața", faza interjudețeana, gazda fiind sala de sport a Liceului Teoretic Ion Agarbiceanu din Jibou. Activitatea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba selecționeaza candidați pentru concursurile de admitere in instituțiile de invațamant pentru formarea inițiala a personalului MAI – sesiunea 2019 și sesiunea ianuarie 2020 (Școlile postliceale ale MAI). Pentru Facultatea de Pompieri:…