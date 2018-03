Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Traian Basescu, a fost prezent la Marea Adunare Centenara de la Chisinau, din Piata Marii Adunari Nationale, cea Post-ul Traian Basescu: „Suntem singura țara care mai accepta sa traiasca dupa voința lui Stalin și Hitler” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, celebrata la Sfantu Gheorghe Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România a fost celebrata si în judetul Covasna, la Sfântul Gheorghe. Printre evenimente, un ceremonial militar, un simpozion dedicat fauritorilor Marii…

- Zeci de mii de persoane au participat duminica, la Chișinau, la Marea Adunare Centenara, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Printre cei prezenți s-a numarat și fostul președinte Traian Basescu (PMP) și Dan Barna (lider USR) și alți politicieni din Romania.…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Manifestatie de amploare la Chisinau. Acolo a avut loc "Marea Adunare Centenara" care sarbatoreste o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Zeci de mii de oameni au cerut unirea in fata Guvernului. Printre ei a fost si Traian Basescu. Fostul presedinte a cerut Parlamentelor Romaniei si Republicii…

- "Chiar daca unionismul a inregistrat azi un esec umilitor, trebuie sa condamnam propagarea acestei molime politice in Republica Moldova. Astazi, organele de forta au demonstrat ca pot asigura ordinea publica si le multumesc ca si-au facut datoria, dar pe viitor asteptam mai multa initiativa in asigurarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Cea mai ampla manifestație din Anul Centenar a avut loc duminica la Chișinau. 100.000 de participanți la Marea Adunare Centenara, veniți din intreaga Republica Moldova, au stabilit planul de acțiuni pentru anul 2018, care vizeaza unirea cu Romania. Consultarea publica din municipiul Chișinau pe tema…

- „Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana…

- “Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, la Chisinau, printre cei care participa aflandu-se Traian Basescu, Ludovic Orban si […]

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Traian Basescu a declarat, duminica, la „Marea Adunare Centenara” de la Chisinau, eveniment organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau ar trebui sa ceara urgent unirea celor doua state.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut duminica, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania,…

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu, Ludovic Orban si Dan Barna, potrivit Unimedia.

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta...

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia. Conform sursei citate, in afara fostul presedinte al…

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia.

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- Satul de baștina al președintelui pro-rus și-a anunțat prezența la Marea Adunare Centenara. Asta dupa ce simbolul tuturor românilor a ajuns la Sadova. Steagul Unirii a pornit un maraton prin toate localitațile ce au semnat declarația de Reîntregire cu Țara-Mama. Astazi, 22 martie,…

- Pregatirile pentru „Marea Adunare Centenara" de duminica sunt in toi. Mai mulți lideri ai paridelor din Republica Moldova și Romania, precum și deputați, persoane publice, dar alți susținatori ai unionismului și-au anunțat prezența la manifestație.

- Grupul de unioniști orbi a plecat spre Chișinau pe viscol. Așa cum au promis de doua luni, un secui și doi nevazatori s-au intalnit astazi la Iași pentru a porni de acolo in Marșul Uniri i. Lor li s-a alaturat inca o persoana, care este pe post de insoțitor. Grupul a plecat la ora 14,00, pentru a duce,…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- Ex-președintele Romaniei, Traian Basescu, va efectua la sfarșitul saptamanii o vizita de lucru in Republica Moldova, in cadrul careia va participa la o intalnire cu studenții de la Universitatea Tehnica din Moldova.

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte de la Chisinau: Traian Basescu trebuie audiat de SIS deoarece submineaza statalitatea Republicii Moldova"Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc, du-te in Romania…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Desi premierul Pavel Filip s-a laudat recent ca Republica Moldova a inregistrat in 2017 o crestere economica de 4%, acest lucru nu l-a impresionat pe ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, care a dat de inteles ca se puteau obtine rezultate si mai bune.

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra, sint doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. De curind, aceștia au filmat un videoclip pentru piesa. Piesa a fost compusa pentru a fi interpretata…

- Autoritațile vamale și de frontiera ale Republicii Moldova și Ucrainei au devenit beneficiarele unui nou proiect de asistența tehnica, finanțat de Uniunea Europeana. Cu un buget de 4,7 milioane euro, proiectul „Consolidarea managementului integrat al frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Traian Basescu trebuie pedepsit, cel puțin simbolic, pentru promovarea unionismului la Chișinau, considera președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, citat de NOI.md. Politicianul a declarat in cadrul emisiunii „Important” ca implicarea fostului președinte al Romaniei in politica din Republica Moldova…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM, prorus, de stanga) condamna „categoric” intentia fostului presedinte roman Traian Basescu de a depune in parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind unirea cu Republica Moldova, se arata intr-un comunicat difuzat miercuri la Chisinau si citat…

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, considera ca numarul celora care isi doresc Unirea cu Romania a crescut putin in ultima perioada, pentru ca unii cetateni isi pierd increderea in clasa politica de la Chisinau.

- Bogdan Chirieac ocupa locul unu in topul gazetarilor și locul doi in clasamentul analiștilor la evenimente interne. Iata topul lui Sorin Ovidiu Vintu: Topul gazetarilor: Sorin Roșca Stanescu, Cornel Nistorescu, Bogdan Chirieac, Ion Cristoiu, Doru Bușcu; Liviu Avram, Dan Andronic;…