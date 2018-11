Unicul acord posibil: Cei din Marea Britanie sa fie constienti ca rezultatul de acum este cel final

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat, pe Twitter, ca liderii UE au aprobat acordul privind Brexit prezentat de Guvernul condus de Theresa May. Donald Tusk a mentionat ca cei 27 de lideri ai UE au aprobat acordul dupa mai putin de o ora de discutii. Inainte de intalnirea de la Bruxelles,…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza agentiile...

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (fara Londra) au aprobat duminica acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Cu cinci luni inainte de Brexit, șansele unui acord UE-UK pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeanǎ sunt minime. Liderii europeni s-au reunit la masa negocierilor pentru o ultimǎ incercare de a gǎsi un acord cu Londra. Tensiuni, promisiuni nerespectate, promisiuni pentru noi discutii pentru…

- Corespondența din Bruxelles de la Carmen Dinu In prefata Summit-ului liderilor Uniunii Europene, care are loc joi si vineri la Bruxelles, miercuri s-a derulat si un Summit social tripartit cu tema "Consolidarea competitivitații, crearea de locuri de munca durabile și corectitudinea sociala in Uniunea…

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…