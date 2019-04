Stiri pe aceeasi tema

Comisia Europeana a intocmit o lista de importuri din SUA in valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro (22,6 miliarde de dolari) care vor avea taxe vamale sporite, in urma unui disputei privind subvenționarea industriei aeronautice, inforemaza Reuters.

Gigantul energetic american Chevron Corp a prezentat vineri o oferta de 33 de miliarde de dolari pentru preluarea Anadarko Petroleum Corp, intarindu-si pozitia in domeniul productiei de gaze lichefiate si gaze de sist, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

Planul Uber pentru listarea la bursa de la New York s-ar putea transforma in una dintre cele mai mari oferte publice initiale de tehnologie din istorie. Compania americana de ridesharing va incerca sa vanda actiuni de 10 miliarde de dolari in operatiunea de listare la bursa, care de altfel…

Grupul bancar italian UniCredit ar putea fi obligat sa plateasca o amenda pentru incalcarea legislatiei antitrust cu privire la emiterea de titluri de stat, informeaza Reuters. UniCredit a precizat ca in data de 31 ianuarie 2019 a primit din partea Comisiei Europene o comunicare de obiectii…

Compania de transport Uber vrea sa vanda pe bursa acțiuni in valoare de 10 miliarde de dolari la o evaluare intre 90 și 100 de miliarde de dolari, scrie Reuters. Uber a fost evaluata ultima oara la 76 de miliarde de dolari, dar oficialii companiei doreau ca aceasta sa faca pasul pe bursa la o evaluare…

In Romania, benzina costa in prezent, fara taxe, 0,536 euro pe litru, iar media UE este de 0,518 euro pe litru. Spre comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar media UE era de 0,497 euro pe litru. Se observa, astfel, ca pretul benzinei in tara…

Ion Tiriac este singurul roman inclus in cea mai recenta editie a topului miliardarilor, publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 1.818 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut, Ion Tiriac ocupa locul 1.867 la nivel mondial in topul…

Actiunile General Electric (GE) au urcat luni cu 15%, dupa ce conglomeratul industrial a anuntat vanzarea diviziei sale biofarma catre Danaher Corp, pentru 21,4 miliarde de dolari, prima achizitie majora sub conducerea noului director general Larry Culp, transmit Reuters si Bloomberg, potrivit agerpres.ro.