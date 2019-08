Stiri pe aceeasi tema

- Analistii se asteapta ca la reuniunea de politica monetara de miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) sa reduca rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, pentru a contracara amenintarile la adresa economiei americane, cauzate de incertitudinile provocate de conflictele comerciale declansate…

- Analistii se asteapta ca la reuniunea de politica monetara de miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) sa reduca rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, pentru a contracara amenintarile la adresa economiei americane, cauzate de incertitudinile provocate de conflictele comerciale…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Pe plan global, UniCredit are 86.000 de angajati, din care 30.000 lucreaza la divizia sa comerciala bancara din Italia.Negocierile cu sindicatele, care ar urma sa inceapa in decembrie, ar putea duce la scaderea numarului de concedieri, sustin sursele.UniCredit nu a dorit sa comenteze…

- Volkswagen si Ford au anuntat joi extinderea aliantei lor globale cu acorduri care implica colaborarea in domeniul vehiculelor autonome si electrice, transmite Reuters. Vineri vor fi prezentate noi detalii la New York, după întâlnirea dintre şeful Volkswagen, Herbert Diess, şi…

- Cea mai mare banca din Italia cauta un consilier care sa o ajute cu procesul de revizuire, a precizat una din surse, confirmand informatiile publicate anterior in cotidienele Il Sole 24 Ore si Il Messaggero. Prin regruparea activelor sale din strainatate intr-un holding non-italian, UniCredit ar…

- La mijlocul lunii mai, Reuters anunta ca UniCredit ar fi angajat banca de investitii Lazard, printre consilierii careia se numara si Jorg Asmussen, fost secretar de stat in Ministerul german de Finante, precum si banca americana JPMorgan pentru o tranzactie in urma careia grupul bancar italian ar…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air se asteapta la o crestere a profitului in acest an, dupa ce rezultatele pe 2019 au fost in linie cu estimarile, transmite Reuters. În actualul an financiar, Wizz Air estimează că profitul său net se va situa între 320 şi 350 de milioane…