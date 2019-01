Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu un final dificil al ciclurilor economic si electoral, iar riscurile politice si fiscale probabil vor creste in 2019-2020, sunt de parere analistii Unicredit Bank, care apreciaza ca Guvernul ar putea intampina dificultati in a mentine deficitul bugetar sub 3% din PIB, in pofida…

- Irlanda a inregistrat in 2018 primul sau surplus bugetar din ultimii 10 ani, cu un an mai devreme decat prognoza Guvernul de la Dublin, gratie veniturilor din taxe mai mari si a unor plati mai mici in contul datoriei publice, a anuntat joi premierul irlandez Leo Varadkar, transmite Reuters. Deficitul…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB și de 3,2 ori ca valoare, fața de aceeași perioada a anului trecut, reiese din declarațiile facute marți de Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, potrivit Mediafax.Oficialul de la Finanțe,…

- Majorarea salariilor din sectorul public si modificarile programate a fi aduse pensiilor ar trebui reevaluate pirn prisma implicatiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilitatii fiscale si cresterii economice pe termen lung, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International…

- Cu toții am citit in școala "Mistrețul cu colți de argint", un poem scris de Ștefan Augustin Doinaș. Pe scurt, un prinț din Levant pasionat de vanatoare viseaza sa prinda un mistreț legendar, dar acesta nu se afla pe “terenul sau de joaca". Supușii chiar incearca sa-i sugereze in diferite moduri ca…

- Acordarea cupoanelor sociale de 500 euro pentru nou-nascuti, masura legiferata inca din anul 2011, va fi din nou amanata, pana in 2021, pentru a depasi deficitul bugetar, a hotarat vineri Guvernul.