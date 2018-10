Stiri pe aceeasi tema

- IKEA Romania a anuntat joi ca a inregistrat o crestere de 10,6% a vanzarilor in anul financiar septembrie 2017 – august 2018, pana la 609,35 milioane de lei, fara TVA. ”Numărul total de produse cumpărate a fost mai mare de 18.6 milioane, peste 3,2 milioane de oameni au vizitat…

- Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a vandut compania romaneasca de curierat, la 5 ani de la achizitie, catre un alt fond de investitii, Mid Europa Partners. Urgent Cargus este al doilea jucator de pe piața de curierat din Romania, in functie de venituri si dimensiunea companiei.

- Piata premium, atat din Vestul tarii, cat si din capitala devine una tot mai accesata de clientii care sunt atenti la calitate si la noutate. In contextul cresterii economice a sectorului imobiliar, Tempini Romania se extinde. In Timisoara, showroom-ul de pe Calea Aradului 115 se transforma intr-un…

- UniCredit Bank a deschis un nou format de sucursala, in cadrul Charles de Gaulle Plaza din Bucuresti, primul spatiu transformat pe baza opiniilor oferite de clienti, acestia putand sa apeleze de la intrare un consultant pentru directionare catre ghiseul potrivit sau sa utilizeze sistemul digital de…

- Consiliul de Administrație al Piraeus Bank Romania, intrunit miercuri, 12 septembrie 2018, a luat decizia schimbarii denumirii societații și a brandului comercial Piraeus Bank Romania (PBR), a noua banca din Romania, dupa active, in „First Bank”, a anunțat banca vineri, intr-un comunicat de presa,…

- Piața interna de software și servicii IT in 2017 a crescut cu doar 2,1% fața de anul trecut, ajungand la 975 milioane de euro, arata Asociatia patronilor din software. Cifra de afaceri totala a sectorului IT a crescut cu 11 procente in 2017, comparativ cu 2016, atingand pragul de 4 miliarde de euro,…

- Situația precara de pe piața muncii continua sa iși arate colții- din cauza șomajului scazut și a migrației externe, angajatorii gasesc tot mai greu oameni calificați, iar atunci cand dau de ei, se trezesc in fața unor solicitari salariale dificil de satisfacut. Ii poți ințelege- cata vreme Guvernul…

- Cu un rezultat operational de 740,9 milioane lei (159,2 milioane EUR), BCR a realizat un profit net de 697 milioane RON (149,7 milioane EUR) in primul semestru al anului 2018, arata datele publicate marți. BCR a inregistrat un avans consistent, de peste 50%, in creditarea persoanelor fizice, fata de…